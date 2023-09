Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori benedizione dei bambini con i Cavalieri del Bandito

In questa data è annotata la “giornata del ringraziamento”, che arriva a conclusione della patronale dell’8 settembre e racchiude in sé tutti i frutti di un tempo vissuto all’insegna della preghiera e della grazia.

Come ogni anno, tante famiglie affolleranno il Santuario nuovo per la benedizione dei bambine/i, ragazze/i e affidamento alla Madonna: ore 14.30 - 15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 (sotto il grande mosaico di Rupnik).

Quest’anno ci sarà un motivo in più per essere presenti all’appuntamento, visto che ad animare la giornata ci penseranno i Cavalieri del Bandito in groppa ai loro cavalli con il battesimo della sella.