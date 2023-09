Ceva pronta a mettersi il "vestito più bello": presentata la 62esima edizione della mostra nazionale del Fungo

Una mostra che è più di un semplice evento ma occasione per il territorio cebano di “mettersi il vestito più bello”, celebrare le proprie autenticità e la forza della propria comunità. È questa la mostra nazionale del Fungo di Ceva, presentata nella sua 62esima edizione oggi (martedì 5 settembre) a Cuneo, nella sala della Fondazione CRC in via Roma.



Presenti, e relatori, il sindaco Vincenzo Bezzone e il presidente del gruppo micologico Giorgio Raviolo. A moderare la chiacchierata la segretaria generale del Comune Carla Bue.



La mostra si terrà nei giorni da martedì 12 a giovedì 21 settembre, con un programma di appuntamenti particolarmente fitto incentrato totalmente sull’esplorazione del territorio dal punto di vista culturale e gastronomico, e sulla celebrazione del “re del bosco”, il fungo. Sabato 16 e domenica 17, però, avrà luogo il clou vero e proprio della manifestazione, specialmente l’esposizione scientifica di funghi freschi (previste dalle 400 alle 700 varietà) sotto i portici di via Marenco organizzata come ogni anno dal gruppo che è il cuore della mostra, il gruppo micologico "Rebaudengo-Peyronel" (che l’ha inventata nel 1962).



Dalle 10 alle 19 dei due giorni, inoltre, sono previste visite guidate al giardino botanico del Museo del Fungo.



Il presidente del gruppo micologico Raviolo ha ricordato i primi due presidenti Ernesto Rebaudengo e Giovanni Scola e sottolineato come sia “fondamentale la forza e l'impegno instancabile, e la passione, di tutti i membri del gruppo per la realizzazione delle attività di questa edizione della manifestazione, ma anche di quelle quotidiane che realizziamo in collaborazione con il Comune”.





Anche quest’anno tornano i premi, il Fungo d’Oro e la Sentinella Glocal del territorio. Il primo verrà consegnato ai Frati Cappuccini – nel cui convento, dismesso nel 2012, è stato realizzato il Museo stesso - , il secondo a Giorgetto Giugiaro, designer di fama internazionale originario del garessino.



L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è continuare (ancora) a far crescere i numeri della manifestazione, superando la già sorprendete edizione 2022 che – nella sola area food – aveva fatto registrare circa 4.000 somministrazioni tra la sera del sabato e il pranzo della domenica.



“Continuiamo nel cammino verso la qualifica di "Terre Autentiche", capaci e consapevoli delle proprie particolarità – ha detto il sindaco Bezzone nel proprio intervento - , grazie anche a un evento che è simbolo di come il territorio del cebano voglia aprirsi e raccontarsi senza riserve. Una vetrina ambiziosa, consolidata e apprezzata che è partita come il sogno di un gruppo di amici ma che è diventata il momento più significativo dell’anno per la nostra comunità: ringrazio chi, per mesi, si è dedicato alla valorizzazione del territorio cercando risorse e concretizzando idee”.

Qui sotto la locandina ufficiale della manifestazione e il programma completo.