Con la partecipazione alla 25ª Fiera della patata di Entracque si è aperta la stagione di vendita del porro di Cervere

Con la partecipazione alla venticinquesima fiera della patata di Entracque nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, si è ufficialmente aperta la stagione di vendita del porro Cervere.

I produttori dell’ortaggio più famoso della Provincia di Cuneo parteciperanno quest’anno ad oltre sessanta manifestazioni tra fiere, sagre e mercatini alimentari di Piemonte e Liguria da oggi fino a dicembre inoltrato; l’elenco completo è consultabile sul sito istituzionale https://www.porro-cervere.cn.it/appuntamenti/.

A fronte di una produzione stimata di circa 200.000 kg. i produttori commercializzeranno in questo modo oltre i due terzi della produzione, mentre il Consorzio di tutela, oltre che la grande attività di promozione messa in campo sia per quanto riguarda la vendita del prodotto ma anche soprattutto la Fiera del Porro Cervere (novembre 2023), curerà i rapporti con la grande distribuzione organizzata e la ristorazione per consolidare e ampliare la restante fetta di mercato.

“Siamo all’inizio di una stagione promettente con un prodotto ottimo di grande qualità, - spiega il Presidente del Consorzio di tutela Giorgio Maria Bergesio – stiamo stipulando accordi con la grande distribuzione per dare maggior diffusione possibile ad un ortaggio straordinario che continua ad essere apprezzato da un sempre maggior numero di consumatori, grazie anche a piatti e ricette che caratterizzano la cucina tradizionale piemontese e non solo.”

Intanto a Cervere proseguono i lavori per la nuova location della fiera e del mercato dei porri per continuare a dare il massimo, anche in termini di accoglienza, alle migliaia di visitatori attesi per la grande fiera che da ormai 44 anni caratterizza il novembre cerverese.