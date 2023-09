Cuneo, a Casa Delfino la proiezione del docufilm di Patricio Guzman "Salvador Allende"

Lunedì 11 settembre alle ore 21:00, presso la sede della Fondazione Casa Delfino Onlus, corso Nizza n. 2, sarà proiettato il docufilm di Patricio Guzman "Salvador Allende", in occasione del cinquantenario della sua tragica morte avvenuta l'11 settembre 1973.

La figura di Salvador Allende rimane nella mente di molti luminosa e significativa. I suoi mille giorni di governo sono stati lo sforzo appassionato di costruire una società più giusta ed egualitaria usando gli strumenti della partecipazione, del dialogo, del consenso informato, in una parola: gli strumenti della (autentica) democrazia.

"Combattente sociale", così si definì Allende in un discorso alla radio pochissimi giorni prima di morire.

Un eroe del nostro tempo, poiché il suo tentativo fu schiacciato dal braccio armato di quel liberismo tetro che oggi vuole spacciarsi per "democrazia", ma nei due splendidi film del grande regista cileno Patricio Guzman, che saranno proiettati lunedì 11 settembre presso la sede della Fondazione Casa Delfino in c.so Nizza n. 2, non ci sono solo affetto e reverenza, c'è tutto il dramma di un fallimento che interrogò e continua ad interrogare profondamente chiunque non abbia smesso di credere in un mondo meno ingiusto.