Cuneo, conto alla rovescia per la quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo Outdoor

Conto alla rovescia per la quarta edizione di Buy Outdoor, la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor promossa dall’Associazione WOW – Wonderful Outdoor World, nata nel 2013 dall’accordo tra Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Dall’11 al 14 settembre, Cuneo sarà la sede del workshop dedicato all’incontro tra domanda e offerta con oltre 600 appuntamenti già calendarizzati, mentre la montagna cuneese e le colline di Langhe Monferrato Roero ospiteranno i fam trip organizzati dalle rispettive ATL per presentare il territorio attraverso molteplici esperienze di turismo attivo e all’aria aperta.

Quattro giorni serrati di uscite, attività e lavori al tavolo, per condurre gli ospiti alla scoperta della ricca offerta di sport, natura e divertimento tra le Alpi e le colline UNESCO, all’insegna di un turismo sempre più improntato su rispetto della natura, sostenibilità e qualità.

Circa 150 gli operatori che raggiungeranno la provincia Granda, di cui una quarantina i buyers provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di Paesi come USA, UK, Nord Europa, Germania, Spagna, Belgio, Sud Corea, oltre che Italia e molto altro ancora. Nel momento dell’incontro B2B al workshop, all’altra parte dei tavoli ci saranno i sellers: 110 tra tour operator, agenzie di viaggio incoming, strutture ricettive e varie categorie di fornitori di servizi legati al turismo, tutti operanti nel territorio della provincia.

IL PROGRAMMA

Lunedì 11 settembre: arrivo sul territorio degli operatori e accomodation

Martedì 12 settembre: fam trip degli operatori sul territorio guidati dal personale delle ATL del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero

Mercoledì 13 settembre, Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo: workshop e incontri B2B, con due sessioni di lavoro (mattina e pomeriggio) In serata spostamento al Castello di Govone per la cena di gala

Giovedì 14 settembre: ultime attività sul territorio e partenze

"La quarta edizione del Buy Outdoor arriva nel decimo anno di attività dell’Associazione WOW e rappresenta un traguardo importante nel lavoro di promozione congiunta del turismo outdoor nei territori delle due ATL della provincia di Cuneo – spiega Beppe Artuffo, presidente di WOW –. La Borsa nasce con l’obiettivo di consolidare l’opera di posizionamento sui mercati esteri del nostro territorio: una terra da vivere in tutta la sua pienezza grazie a un’ineguagliabile moltitudine di proposte di turismo attivo e di paesaggi. La formula del workshop permetterà un coinvolgimento dinamico di tutti i partecipanti, con la possibilità da parte dei nostri operatori locali di fare incontri interessanti per supportare la nascita di relazioni e, di conseguenza, di nuovi business".

Aggiunge Mauro Bernardi: "Accoglieremo gli operatori stranieri proponendo un’immersione nella natura incontaminata delle nostre colline e delle nostre montagne: martedì 12 settembre gli ospiti verranno accompagnati a sperimentare differenti discipline outdoor e a gustare un assaggio di quella vacanza attiva che potranno poi promuovere attraverso i loro cataloghi. Volo in mongolfiera, bike, trekking, rafting ed esperienze enogastronomiche saranno sapientemente miscelati dai nostri professionisti del settore per confezionare esperienze uniche ed autentiche. Questi sono gli elementi-cardine sui quali puntiamo nel nostro lavoro congiunto come ATL per la promozione della nostra destinazione: genuinità dei prodotti, professionalità dei servizi, unicità di un territorio che può offrire pianura, collina, montagna e – a non troppa distanza – il mare".

"Il turismo outdoor rappresenta un segmento fondamentale per il territorio di Langhe Monferrato Roero e da sempre sosteniamo il lavoro di WOW in sinergia con l’ATL del Cuneese, le cui montagne e l’intero territorio rappresentano per noi una risorsa preziosa dal punto di vista della complementarietà dell’offerta turistica –conclude il presidente dell’Ente Turismo LMR, Mariano Rabino –. Registriamo una significativa crescita di presenze, in termini di quantità e soprattutto di qualità, di turisti alla ricerca di vacanze all’aria aperta. Un turismo sempre più rispettoso della natura e che la natura vuole viverla, per poi ovviamente dedicarsi anche alle più classiche esperienze enogastronomiche per cui siamo conosciuti in tutto il mondo. Gli operatori invitati dall’Italia e da tutto il mondo a partecipare al Buy Outdoor 2023 avranno modo di conoscere l’intera provincia di Cuneo come un’unica destinazione turistica capace di offrire attività emozionanti e indimenticabili in un contesto di indiscutibile bellezza paesaggistica e ricchezza culturale".