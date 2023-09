Saluzzo, alla Croce Nera il Voxonus Festival presenta, venerdì 8 settembre il Concerto "Vivaldi, che passione!"

Venerdì 8 settembre alle 21.15 l'attesissimo circuito de I Concerti della Croce Nera del Voxonus Festival torna a Saluzzo con il concerto "Vivaldi, che passione!" co- prodotto con l'Accademia del Ricercare. Negli spazi squisitamente barocchi della Confraternita della Croce Nera, Voxonus presenta un appuntamento dedicato al grande compositore veneziano eseguito dal Voxonus Ensemble, con i solisti dell'Accademia del Ricercare Manuel Staropoli, flauti e oboe, e Arianna Zambon, oboe. L'ingresso è gratuito su prenotazione al numero WhatsApp 340.6172142 e come da tradizione per I Concerti della Croce Nera, seguirà un rinfresco con prodotti del territorio e, grazie alla collaborazione con Cantine Autin di Barge, un 'Vivaldi Cocktail', i cui ingredienti ispirati nientemeno che al prete rosso verranno svelati nel corso dell'evento.

"È con grande orgoglio che traguardiamo il mese di settembre con alle spalle quattro concerti saluzzesi sold-out. Guardiamo avanti con l'appuntamento dedicato a Vivaldi, una delle più imponenti produzioni concertistiche che il festival, da dodici edizioni presente tra Liguria e Piemonte, promuove sul territorio. Ci riteniamo soddisfatti di aver raggiunto il nostro obiettivo di partenza: restituire insieme all'Associazione Collegium Artium la Croce Nera alla cittadinanza, facendo luce sul suo pregevole potenziale culturale. Il coinvolgimento del comprensorio è evidente e consolida sempre di più la proposta originale della rassegna Voxonus. Ringraziamo pertanto chi ci sostiene in questo percorso musicale". Così Claudio Gilio, direttore artistico del Voxonus Festival e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona.

I concerti sono realizzati in collaborazione con Associazione Collegium Artium e Rotary Club Saluzzo, con il sostegno di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Pianfei Rocca de' Baldi e Banca Generali, con il patrocinio di Comune di Saluzzo e Terres Monviso. Il festival vanta inoltre il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte e sponsor privati.



IL PROGRAMMA. Quattro concerti per strumenti a fiato, che grazie alla loro storicità acquisiscono sonorità brillanti e coinvolgenti. Vivaldi fu uno dei primi autori a utilizzare largamente gli strumenti a fiato in funzione solistica, esaltando non solo i flauti dolce e traversiere e l'oboe - che potevano già contare su una vasta letteratura - ma anche strumenti più desueti come il fagotto, per il quale il compositore scrisse ben 37 concerti. Pubblicati nel 1728, i sei Concerti per flauto traversiere op. X comprendono tre lavori con titolo, che Vivaldi aveva già dato alle stampe in versioni con organici diversi. Grazie al realismo della loro scrittura, questi concerti sono diventati tra i brani meritatamente più noti di Vivaldi. che dimostrò tutto il suo talento nel tradurre in musica i fenomeni naturali.



IL VOXONUS ENSEMBLE. Formazione a organico variabile composta da musicisti specializzati nell'esecuzione con prassi filologicamente informata e con strumenti antichi. L'Ensemble è una realtà sinfonico-corale votata al repertorio barocco, capace di esprimerne lo spirito esecutivo dell'epoca. L'ampio repertorio comprende composizioni di Bach,Vivaldi, Haydn, Schubert, Mozart, Tartini e opere di artisti "minori" e prime esecuzioni. Si presenta in varie formazioni fino alla compagine completa che vanta oltre venti musicisti. Secondo lo spirito del festival, l'Ensemble propone 'musica pregiata'.



Ingresso gratuito su prenotazione. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell'inizio del concerto (ore 21.15). Il programma completo sul sito www.orchestrasavona.it