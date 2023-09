L'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra prepara i corsi Basic Life Support & Defibrillation

Dopo aver posizionato sulla città di Bra e Cherasco nuovi e di ultima generazione defibrillatori per un'iniziativa nata e mirata alla tutela della vita ed al ricordo di Alessandro Marengo portacolori e campione nell'atletica leggera, l'UNVS Sezione di Bra ora metterà in pista corsi BLSD quale utile occasione per professionalizzare e dar capacità d'uso dei presidi sanitari.