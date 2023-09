Settembre, riprendono le attività per bambini della Società Corale Città di Cuneo

Con il mese di settembre riprendono le attività della Società Corale Città di Cuneo dedicate a bambini e ragazzi.

Quest'anno la proposta di articola in due differenti percorsi costruiti intorno alle specificità delle diverse fasce d'età:

"GiocoCanto", per i più piccini dai 3 ai 6 anni, è un laboratorio ludico-musicale nell'ambito del quale i bambini verranno accompagnati alla scoperta del mondo della musica e del canto attraverso un approccio giocoso e divertente.

I più grandi, dai 7 anni in su, entreranno invece a far parte de "Le Semicrome", il coro delle voci bianche della Società Corale.

Attraverso l’esperienza del coro i bambini avranno l'opportunità di accrescere le proprie capacità musicali, melodiche e ritmiche, sperimentando altresì l'importanza dell’impegno e della cooperazione ai fini raggiungimento di un obbiettivo comune. Il tutto, in un ambiente sereno e stimolante, sotto la guida di insegnanti professionisti e musicisti esperti.

Entrambi i corsi si terranno presso la sede dell'associazione, in via Santo Stefano da Cuneo n. 9 (ex scuola materna "Fillia"), il mercoledì pomeriggio da settembre a giugno

L'orario definitivo (indicativamente 16,00/17,00 per GiocoCanto e 17,30/18,30 per Le Semicrome) verrà successivamente rimodulato e concordato con le famiglie in considerazione degli impegni scolastici dei bambini.

L'OPEN DAY si terrà il 20 settembre 2023, presso la sede di via Santo Stefano da Cuneo, n. 9, alle 16,00 per i bambini dai 3 ai 6 anni, e alle 17,30 per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.





Da martedì 5 settembre riprendono anche le prove del Coro della Società Corale Città di Cuneo e le consuete audizioni per le nuove voci.





Per informazioni: coralecittacuneo@gmail.com - 3332159435