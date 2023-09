Corsa in montagna, sipario sulla stagione giovanile, Podistica Valle Varaita e Atletica Saluzzo sugli scudi

Sabato 2 settembre a Villadossola (VB) col terzo Trofeo Collina dello Sport, organizzato perfettamente dal GS Genzianella, si è conclusa la stagione giovanile di corsa in montagna, che prevedeva quattro prove per il Campionato individuale e di Società e cinque per il Trofeo Ecogiò.

In 131 al via sulle diverse distanze a seconda delle categorie.

I vincitori di giornata sono stati per la maggior parte i dominatori delle due manifestazioni Ecogiò e Campionato: negli Allievi Alessia Pozzi (GS. Genzianella) ha vinto in 16’34” e Stefano Bagnus (Pod.Vallevaraita) in 20’54”; nei Cadetti Matilde Bellosta (Circuito Running) in 9’29” si aggiudica anche il titolo, ma Chantuek Nantha Savoldelli (Atl. Ossolana Vigezzo) prevale nell’Ecogiò; al maschile s’impone Matteo Bagnus (Pod. Vallevaraita) in 13’47”; nei Ragazzi infine, successi di Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo) in 6’40” e Lorenzo Gallo (Dragonero) in 6’03”.

Nel Campionato Regionale di Società stesso podio nel maschile e nel femminile con la Podistica Valle Varaita con 992 e 664 davanti a Pomaretto ‘80 con 762 e 596 e GS Genzianella con 732 e 561.

Nel Trofeo Ecogiò l’Atletica Saluzzo s’impone nella combinata con 1923 punti, davanti a Atletica Susa Adriano Aschieris per soli 6 punti, terza la Podistica Valle Varaita 1815.

Nella classifica Maschile è prima l’Atletica Susa Adriano Aschieris con 1172 punti seguita da Podistica Valle Varaita con 1073 e Pomaretto ‘80 con 807.

In quella femminile vince l’Atletica Saluzzo con 1253 davanti a Pomaretto ’80 con 858 e l’Atletica Susa Adriano Aschieris con 745.