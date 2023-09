Bocce, volo: nel weekend a Saluzzo i campionati italiani di tiri under 15 ed under 18

In programma sabato 9 e domenica 10 settembre a Saluzzo presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo, i campionati italiani di tiri under 15 ( progressivo e precisione) ed under 18 (precisione) per la specialità volo.

Un appuntamento importante per il sodalizio saluzzese del presidente Pietro Fornetti, che come vuole tradizione e storia, cura da sempre settore giovanile, e lo confermano i quattordici scudetti, che proclamano l’Auxilium, indiscussa leader a livello nazionale.

Un evento ed un test importante, per i prossimi mondiali di categoria 18 e 23 del volo, che si terranno in Algeria dal 19 al 23 settembre.

Tra qualificati, alla competizione nazionale del fine settimana, per quanto riguarda la formazione di casa dell’Auxilium Saluzzo negli under 15 tiro di precisione e tiro progressivo Nicolò Buniva, mentre per gli under 18 nel tiro di precisione, Francesco Costa e Matteo Gionas Macario.

La competizione avrà inizio sabato mattino 9 settembre alle ore 8,30 con le fasi eliminatorie delle prove, che si concluderanno in serata, con eventuali spareggi.

La parte finale della kermesse giovanile domenica 10 settembre: ore 9,30 under 15 semifinale tiro di precisione; ore 10 under 18, semifinali tiro di precisione; ore 11,00 finale del tiro progressivo under 15; ore 11,30 finale del tiro precisione under 15 ed under 18.

A seguire si terranno le cerimonie di premiazione. Le fasi finali della domenica 10 settembre, saranno trasmesse in diretta streaming sul sito federale.