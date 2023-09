Bacio Rubiales a Hermoso, Spagna licenzia ct Nazionale femminile

(Adnkronos) - Si conclude il percorso di Jorge Vilda alla guida della squadra Nazionale femminile spagnola. La Rfef ha comunicato martedì all'allenatore e direttore tecnico del calcio femminile della Rfef il suo licenziamento da entrambe le posizioni, dopo reazioni che sta avendo il 'Caso Rubiales'. È stato il presidente ad interim, Pedro Rocha, a notificare la decisione dell'ente al tecnico in un incontro, tenutosi tra i due martedì mattina presso la sede della Federazione, secondo quanto riporta la stampa spagnola. Il 42enne tecnico madrileno conclude dopo otto anni la sua avventura alla guida della Nazionale femminile, alla quale era arrivato nel 2015 per sostituire Ignacio Quereda dopo le sue parentesi alla guida dell'U17 e dell'U19. E lo fa poche settimane dopo aver vinto il titolo più importante nella storia del calcio femminile spagnolo: i Mondiali disputati in Australia e Nuova Zelanda.