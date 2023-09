Incidente ferroviario Brandizzo, video choc: "Se dico treno via" - Guarda

(Adnkronos) -

Incidente ferroviario a Brandizzo, spunta oggi un video choc. Nel filmato, girato pochi minuti prima del tragico incidente del 30 agosto in cui morirono 5 operai, si sente una voce che dice: "Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte, ok?”. E subito dopo: "Se vi dico treno da che parte passate?". "Di qua", la risposta. Il video è stato condiviso da Kevin, la vittima più giovane dell’incidente ferroviario, sui suoi profili social poco prima che si verificasse l'incidente è che ora si aggiunge agli atti di indagine che sta raccogliendo la procura di Ivrea. Nelle immagini del video si vedono gli operai al lavoro sui binari della stazione di Brandizzo, Kevin che riprende se stesso e che a un certo punto, mentre si guarda intorno, commenta: "Non abbiamo neanche l'interruzione, ancora", poi, qualche indicazione tra compagni su dove spostare con un rastrello le pietre della massicciata e scherzosi scambi di battute. Una manciata di secondi prima che il video si interrompa, Kevin sorride e mentre in sottofondo si sente lo squillo di un telefonino, saluta: "Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima".