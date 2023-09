Manovra, presidente Plast: "Semplificare agevolazioni fiscali"

(Adnkronos) - "Se le agevolazioni vengono oggi viste dalle imprese come un potenziale irrinunciabile, è altrettanto vero che sono considerate un onere burocratico faticoso. Su questo tema, chiediamo omogenizzazione e semplificazione del sistema". Lo ha detto il presidente di Plast, Massimo Margaglione, inaugurando il Salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma al via oggi a Milano. Rivolgendosi al via viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, in vista della prossima legge di bilancio, Margaglione ha detto che "il settore auspica un nuovo e significativo credito d’imposta per i costruttori di beni strumentali che abbia un’applicazione sul medio lungo periodo, ovvero con durata minima di 3-5 anni, per consentire alle società di pianficare i propri investimenti".

"Il décalage delle misure del credito di imposta - ha spiegato il presidente Plast - potrebbe infatti comportare un freno a discapito dello sviluppo generale delle imprese, non solo verso l’innovazione digitale, ma anche in termini di servitizzazione e supply chain, asset fondamentali per uno sviluppo industriale competitivo del nostro Paese".