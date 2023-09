Mostra Cinema Venezia 2023, è il giorno di Pietro Castellitto e Holland

(Adnkronos) - Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi, martedì 5 settembre, sarà in gara un nuovo film italiano. Pietro Castellitto, a tre anni dal debutto con la sua opera prima ('I predatori'), presenterà 'Enea', che l'attore e regista ha definito "un gangster movie senza la parte gangster". In concorso anche la regista polacca Agnieszka Holland con 'Zielona granica (Il confine verde)', ambientato tra rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, "intrappolati" al confine tra Bielorussia e Polonia. Tra i film fuori concorso 'Ryuichi Sakamoto - Opus', film concerto sull'ultima esibizione del grande musicista giapponese, e 'Hit Man' di Richard Linklater, racconto sul killer professionista più richiesto di New Orleans.