US Open, Sinner: "Eliminazione fa male"

(Adnkronos) - "Fa male". E' l'espressione che Jannik Sinner ripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev e l'eliminazione negli ottavi del tabellone del singolare maschile dell'US Open 2023. "Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui", dice l'azzurro, numero 6 del mondo, cercando di voltare pagina dopo il k.o. maturato al termine di una battaglia di 4h40'

"Sono uscito un po' come l'anno scorso", prosegue ripensando alla sconfitta incassata un anno fa nei quarti contro Carlos Alcaraz dopo una maratona di 5h15'. "Non ho tante parole sinceramente, è girata male in qualche punto. Son piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Lui ha servito bene, ha giocato un'ottima partita. Fa male" ammette il 22enne altoatesino. "Ho provato a fare il massimo con quello che avevo - aggiunge -. A metà del primo set ho sentito un po' che facevo fatica a servire, poi avevo i crampi un po' ovunque. Non era semplice giocare, ci ho provato. Anche al quinto ho avuto le mie possibilità che non sono riuscito a sfruttare".

"Mi piace sempre più giocare in America - afferma -. Sono contento di piacere al pubblico, i tifosi possono darti tanta energia come oggi che mi hanno spinto al quinto". Il giudizio sulla stagione è ampiamente positivo. "Il livello ormai ce l'ho. Ho fatto tanti risultati buoni quest'anno", osserva. "Cerchiamo di guardare a quel che è successo in modo positivo - conclude-, penso che siamo sulla strada giusta".