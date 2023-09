A fine ottobre nel cuneese il "Parkicampus", incontro tra chi convive con la malattia di Parkinson

Dal 26 al 29 Ottobre 2023 uno splendido soggiorno Parkicampus nelle campagne piemontesi, tra una città sopravvissuta a sette assedi, Cuneo, e il marchesato di Saluzzo. Sotto il grande “Re di pietra” c’è una piccola realtà che, tra un passo di lumaca e uno di tango, vuole raggiungere obiettivi per il benessere di chi convive con la malattia di Parkinson.

Cos'è il Parkicampus?

Non è un incontro per persone affette da Parkinson, bensì un'occasione per incontrarsi, conoscersi, stare bene. Vieni con noi in questi fantastici 4 giorni: noi non strisciamo come le lumache...ma ti accogliamo nel nostro grande guscio…"La Parkimaca", una grande casa in cui amore e solidarietà ti aiuteranno a "staccare". Senza tremare….dacci la mano. !

1°giorno - Giovedì 26 Ottobre 2023

Arrivo individuale (entro le 09:30), con mezzo proprio direttamente all'Hotel Quadrifoglio di Caraglio dove il parcheggio libero è usufruibile per la vostra auto. Deposito del proprio bagaglio in reception per la custodia (un nostro addetto lo etichetterà per il riconoscimento per una eventuale consegna in camera), non essendo in orario di assegnazione delle stesse. Un incaricato sarà all'accoglienza per il benvenuto, offrirvi un caffè e darvi le prime informazioni sulla prima parte della giornata insieme. Ore 10:00 Transfer in bus privato al Centro "La Parkimaca" a Tarantasca. Ore 11:00 Benvenuto del Presidente Claudio Rabbia e dei membri dell'Associazione, presentazione delle attività motorie e formative e conseguente prenotazione al desk. Ore 12:30 Trasferimento al ristorante. Ore 15:00 Dopo la pausa gourmet, rientro al centro "La Parkimaca" per la presentazione dell'equipe medica e conferenza su: "Telemedicina e attività fisica adottate nella cura della persona affetta da Parkinson". (Relatore Mauro Prof. Alessandro, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze di Torino). Seguirà "dite la vostra", domande a confronto. Transfer in hotel, relax. Ore 20:00 Cena in hotel. Pernottamento.

2° Giorno - Venerdì 27 Ottobre

Ore 09:00 Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al centro "La Parkimaca". Ore 09:15 Inizio delle seguenti attività: Tai Chi - Fisioterapia (a gruppi). Ore 10:15 Dott. Pietro Piumetti, psicologo e psicoterapeuta, presenta: "A.M.A.": alimentazione (Relatore: Dott. Matteo Vinay, farmacista). Coffee break Ore 11:15 Dott.ssa Elisa Bosso, neuropsicologa: "MoviMENTI: allenare l'attenzione e la memoria". Ore 13:00 Trasferimento al ristorante. Ore 15:00 Cuneo, visita guidata del centro storico e passeggiata tra i sorprendenti vicoli medioevali e i suoi portici. Cuneo, città sopravvissuta a sette assedi, elegante e riservata, saprà stupirvi anche con le sue architetture barocche e liberty. Faremo la visita al Complesso museale S. Francesco, comprendente l'ex convento e l'annessa chiesa, classificato come monumento nazionale e rara testimonianza architettonica di epoca medievale in città. Ore 17:00 Sala CDT : incontro "Effetto delle malattie croniche sul cuore" (Relatore:Dott. Andrea Peirone, cardiologo). Transfer in hotel e relax. Ore 20:00 Cena in hotel. Ore 21:30 "Vibrazioni verso l'infinito", concerto per voci, organo, tromba. Rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Sabato 28 Ottobre

Ore 09:00 Dopo la prima colazione in hotel, transfer per il centro "La Parkimaca". Ore 09:15 Pratica delle attività : Tai Chi - Tango terapia (a gruppi). Ore 10:15 Dott. Pietro Piumetti, psicologo e psicoterapeuta, presenta: "Palestra di vita": urologia (Relatore: Dott.ssa Roberta Aimar, urologa). Coffee break. Ore 11:15 Dott.ssa Elisa Bosso, neuropsicologa: "MoviMENTI: allenare le funzioni esecutive". Ore 12:40 Transfer in bus privato per ristorante a Saluzzo. Ore 15:00 Affascinante passeggiata nel centro storico di Saluzzo con visita guidata. Il Marchesato di Saluzzo, costituito nel XII secolo, per circa quattro secoli riuscì a contenere le mire espansionistiche di invadenti vicini come i conti e duchi di Savoia e i marchesi di Monferrato, e a conservare la sua autonomia prima di essere annesso dalla Francia (1548) e poi ceduto ai Savoia nel 1601. Saluzzo è da ricordare come città natale di Silvio Pellico. Ore 16:30 Villa Belvedere: incontro "Le terapie avanzate nella malattia di Parkinson" (Relatore: Dott.ssa Elena Torre, neurologa). Transfer in hotel e relax. Ore 20:00 Cena in hotel, proseguimento serata ed esibizione di tango argentino (maestri Monica Gallarate e Giorgio Proserpio). Pernottamento.

4° Giorno - Domenica 29 Ottobre

Dopo la prima colazione in hotel, check out delle camere e consegna del proprio bagaglio in reception per la custodia. Ore 09:30 Transfer per il centro "La Parkimaca". "I tavoli delle domande": momento di colloquio e confronto a tu per tu con i medici dell'equipe. Ore 13:00 Transfer all'Hotel Quadrifoglio, per il pranzo di chiusura del Parkicampus. Ringraziamento e saluti da parte degli organizzatori. Rientro nelle proprie località d'origine del viaggio.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: €. 515,00 p.p. Supplemento in camera singola: €. 95,00 Per informazioni, telefonare a: La Parkimaca Ass. Parkinson Cuneo e le sue Valli Piazza Marconi, 7, 12020 Tarantasca CN Tel. 351-7078703 Direzione tecnica: "In Terre di Granda Club" Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 staff@interredigranda.com www.interredigranda.com

LA QUOTA COMPRENDE: pullman con i transfer come da programma; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; colazione di benvenuto del primo giorno; Hotel 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione; cocktail di benvenuto; 3 cene in hotel; 3 pranzi in ristorante; 1 pranzo in hotel; visite guidate come da programma con guida ufficiale; assicurazione assistenza medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi ai vari siti in visita proposti sul programma; ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande ed extra non indicati; tasse di soggiorno che corrispondono a €.2,00 a notte p.p.; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 40 partecipanti con pernottamento -

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 Agosto 2023