Ad Alba festa con i ragazzi protagonisti del progetto “Pro.Di.Gi – Fest act 2”

Venerdì 15 settembre a partire dalle 17 nel cortile della Maddalena di Alba, l’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l’Associazione San Paolo Sport, la Cooperativa Sociale O.R.So e l’Associazione StraniVari ODV, organizza “Pro.Di.Gi – Fest act 2”: pomeriggio-serata di festa che vede protagonisti i ragazzi che hanno partecipato alle attività di “Pro.Di.Gi – Progetti di Giovani”.

Finanziato dalla Fondazione CRC all’interno del bando “Giovani in contatto”, il progetto ha coinvolto ragazzi dai 10 ai 25 anni (suddivisi in tre fasce d’età) e si è protratto per due annualità.

Tante sono state le attività realizzate: dal teatro alla danza, dalla lettura alla break-dance, dal trekking alla cucina, dalla fotografia al fumetto, da manifestazioni dedicate all’ecologia al festival del teatro dei ragazzi… fino ad arrivare, con i partecipanti più grandi, alle esperienze di scambio internazionale, sia in accoglienza che in uscita.

“Pro.di.gi - Fest act 2” vuole essere un momento in cui i ragazzi si confrontano, si esibiscono e fanno conoscere i frutti delle loro esperienze.

A fare da conduttore ci sarà il disc-jockey Andrea Chi? di Radio Alba.

Si terranno esposizioni di immagini lungo il cortile, performance teatrali, si ballerà e chi lo desidera potrà partecipare al laboratorio di survival o si potrà cimentare con le “bolle giganti”. Tanti i punti dove potersi esprimere attraverso l’arte e la lettura.

La Riolfo sarà la sala video dove verranno proiettati i filmati realizzati durante il progetto.

Un momento particolare sarà riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni che nel mese di luglio hanno vissuto l’esperienza di scambio internazionale con un gruppo di coetanei della Bosnia Erzegovina all’interno di un percorso volto a promuovere la cittadinanza attiva, del rispetto reciproco, dell’accoglienza e della cooperazione.

A partire dalle ore 19.00: aperitivo per tutti in compagnia del djset Ruben di Radio Fujot.

«Sta volgendo al termine il progetto “PRO.DI.GI – Progetti di Giovani” che abbiamo potuto realizzare grazie al bando “Giovani in Contatto” della Fondazione CRC. Il progetto ha visto tra il 2022 e il 2023 una grande quantità di proposte ludiche-artistiche-sportive-sociali che hanno coinvolto ragazzi dai 10 ai 25 anni con attività differenziate a seconda delle età – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Boffa. - Il bando, nato dall’esigenza di favorire la socializzazione per i ragazzi che sono stati ampiamente penalizzati dall’isolamento causato dalla pandemia, ci ha consentito di coinvolgere migliaia di giovani e di offrire attività a loro misura. È stato emozionante rivedere la creazione di gruppi di ragazzi ed adolescenti che, anche al di fuori delle attività previste dal progetto, hanno ricominciato a ritrovarsi in “quel bell’ambito” che si chiama il tempo libero!»

L’ingresso è gratuito.