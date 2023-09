Cuneo, si svela la (nuova) progettualità su piazza Europa: quale futuro per i cedri dell'Atlante?

Tante sono le domande che riguardano la nuova progettualità che l’amministrazione comunale di Cuneo intende mettere in atto su piazza Europa, identificata a seguito del “cambio di rotta forzato” imposto dal risultato non soddisfacente del bando relativo ai box e agli stalli di sosta del fu parcheggio sotterraneo. Lunedì 11 settembre le domande potrebbero trovare concreta risposta grazie alla convocazione della commissione congiunta (II, III e V) in programma alle 18 nella sala del consiglio comunale.



La nuova progettualità – secondo quanto dichiarato recentemente dalla sindaca Patrizia Manassero e dall’assessore Luca Pellegrino – permetterà alla città di conservare effettivamente i 3,3 milioni di euro assegnati tramite il Piano Periferie dalla presidenza del consiglio dei Ministri.



Poco si sa con certezza, ma sicuramente riguarderà la parte superficiale dell’area e abbandonerà del tutto l’idea del tanto discusso parcheggio sotterraneo. “Allarghiamo la nostra visione a tutta la piazza, estendendoci anche alle gallerie e al fronte commerciale e unendo l’attenzione alla mobilità – aveva detto Manassero - : una riqualificazione importante, che segni la differenza”.



La scadenza del bando è fissata al 30 giugno 2025. “Una data lontana ma nemmeno troppo – secondo Pellegrino - . Dobbiamo iniziare, appena possibile, a ragionare e a parlarci tra uffici: condivideremo ovviamente qualunque sviluppo con consiglieri e commissioni”. Cosa che in effetti sta accadendo.



L’incontro amministrativo di lunedì si prospetta quindi essere uno dei più attesi. Non solo dai consiglieri – come Giancarlo Boselli (Indipendenti), che nelle scorse settimane ha commentato la notizia dei fondi del Piano Periferie chiedendo a gran voce che la nuova progettualità mantenesse il disegno attuale e salvaguardasse i cedri dell’Atlante - , ma anche dai residenti e dalle associazioni ambientaliste, riunitesi al 30 agosto in un incontro pubblico proprio in piazza Europa.