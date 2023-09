Giovani Frequenze propone “Quel Festival” con eventi itineranti

“Quale festival?” “Quel festival!” è lo slogan con cui l’associazione Giovani Frequenze ha organizzato per il week end 8-10 settembre una serie di eventi suddivisi in tre paesi del Roero

QUEL CINEMA

Venerdì 8 settembre a Priocca la serata inizierà alle ore 18.00 con l’Aperipizza in collaborazione con Ca du Diau per poi proseguire con l’ultimo appuntamento del progetto “Cine du Ruè” che vedrà proiettato alle ore 21.00 in piazza della Chiesa il film “Spiderman. Un nuovo universo”.

QUELLA MUSICA

Sabato 9 settembre l’appuntamento è al Belvedere di Magliano Alfieri per una serata musicale. Apriranno alle ore 17.30 gli Entelechia e Lost Station, seguiti dal dj set di Anisa alle 19.30 e dal mondo delle Battle di Freestyle con lo show di Eotzi e Brainstorm alle 21.00. Concluderà la serata alle 22.00 il Dj Set di Pisquo. Sarà attivo il servizio Drink grazie alla Pro Loco di Magliano Alfieri.

QUEL GIOCO

Domenica 10 settembre alle ore 15.00 a Castagnito ci sarà la caccia al tesoro aperta a tutti, con ritrovo in Piazza Municipio. A seguire il concerto di fine estate dell’orchestra 'Crome in movimento'. Per chiudere, dalle ore 19.30 aperitivo a cura delle Pro Loco Castagnitese e Pro Loco San Giuseppe di Castagnito e Dj Set by Polo.

Info su pagina Facebook di Giovani Frequenze

#quelfestival #giovanifrequenze #festival #musica #gioco #cinemaallaperto #priocca #maglianoalfieri #castagnito #giovaniincontatto #progettogiovani