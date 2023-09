La giunta di Borgo San Dalmazzo ha incontrato Antea Pellegrino, vincitrice del trail “Curnis Auta”

La Giunta comunale ha ricevuto in Municipio Antea Pellegrino che lo scorso 9 luglio ha partecipato alla gara di trail “Curnis Auta” vincendo nella categoria donne e aggiudicandosi il nono posto assoluto. Il trail running si snodava su un percorso di 80 km che l’atleta ha completato in 12 ore e 23 minuti.

Antea ha riferito di essere un’autodidatta, di avere un’occupazione nella azienda di famiglia e, durante la settimana, di riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per allenarsi solo al termine della giornata. Questo importante traguardo raggiunto la motiva ancora di più e nei suoi sogni c’è la partecipazione a gare superiori ai 100 km. L’atleta ha raccontato di amare la corsa in montagna per la bellezza del contesto e dell’ambiente, che è molto determinata e motivata e che, al di là di ogni vittoria, pensa che “sia sempre bello seguire le proprie passioni ed i propri sogni”.

L’Amministrazione Comunale si complimenta con Antea per l’entusiasmo e l’impegno con i quali coltiva la sua passione per la corsa, si congratula per l’importante risultato ottenuto e le augura, proseguendo con il suo impegno, di raggiungere e realizzare i suoi sogni sportivi.