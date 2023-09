Le note dell'ensemble 'Il Concento' a Castelnuovo di Ceva

Nell’ambito di SETTEMBRE CULTURA 2023 a Castelnuovo di Ceva (https://www.castelnuovodiceva.com/settembre-cultura-2023/) appuntamento musicale promosso dal coro “Gioia” in collaborazione con il Comitato Valorizzazione e con il Comune di Castelnuovo, sabato 16 settembre nella Cappella di San Maurizio, con inizio alle ore 16,30.

Luca Franco Ferrari dirigerà l’Ensemble IL CONCENTO in un programma che proporrà brani tratti dalle composizioni delle religiose:

Hildegard von Bingen (1098-1179), Juana Inés de la Cruz (1648-1695), Raphaella Aleotti (C.1570-c.1646), Isabella Leonarda (1620-1704) e Maria Xaviera Peruchona (c.1653-1709).

Ai brani musicali verranno alternate letture tratte da Symphonia armoniae celestium revelationum di Hildegard von Bingen.

L’Ensemble IL CONCENTO nasce nel 1995 dall’incontro di musicisti e cantanti coordinati e diretti da Luca Franco Ferrari, con l’intento di riscoprire, studiare ed eseguire composizioni inedite di area preromantica utilizzando criteri interpretativi filologici.

L’Ensemble ha tenuto numerosi concerti per importanti enti e festival in Italia e all’estero. Numerose anche le incisioni discografiche per importanti etichette europee.

Registrazioni dell’Ensemble sono state trasmesse da emittenti televisive e radiofoniche internazionali.

Luca Franco Ferrari si è esibito in qualità di direttore in importanti teatri e festival in Italia e all’estero. Le sue incisioni per importanti etichette sono state trasmesse da BBC, Rai 5, Rai Radio 3, Radio StephansDom – Vienna, Radio Vaticana, Radio Svizzera Italiana ecc. Ha collaborato con Christopher Hogwood, Robert King, Helmut Rilling, Jeffry Tate, Alessandro De Marchi, etc. All’attività artistica ha affiancato l’attività didattica tenendo masterclass presso varie accademie e conservatori.

Questo concerto segue quello già organizzato lo scorso anno e che ha visto la partecipazione della soprano Anna Delfino e della pianista Antonella Carosini.

Il coro “Gioia”, cui si deve la promozione di questi incontri musicali, è nato a Castelnuovo di Ceva nel 2019.

Il coro, aperto a tutti, anche a persone che non hanno alcuna formazione musicale, si presenta come realtà amatoriale che ha come obiettivo lo studio e l’esecuzione di musica sacra, prevalentemente rinascimentale, attraverso l’acquisizione della capacità di leggere e studiare uno spartito.

L’impegno e la passione dei componenti hanno reso possibile l’esecuzione di importanti lavori, come i Responsori per il Giovedì Santo di Marc’Antonio Ingegneri, oltre a varie pagine di compositori come Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin Desprez, Antoine Brumel e altri.

Al coro partecipano attualmente coristi di Castelnuovo, Camerana, Cengio, Millesimo, Saliceto e Savona.