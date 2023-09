Oltre duemila presenze al Santuario di Santa Lucia per le riaperture estive

Un'estate da ricordare quella che si è appena conclusa al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì.

Le riaperture, con le speciali visite guidate a cura dei volontari dell'Associazione AmiSal (Amici di Santa Lucia) hanno registrato un record di presenze, con visitatori non solo da tutta Italia e dall'estero.

Un segnale importante per il complesso, che dal XVI secolo domina la valle Ellero e che costituisce un vero e proprio unicum a livello religioso e culturale sul territorio, grazie alla particolarità dell'edificio e della chiesa nella grotta.

Dopo numerosi anni in cui le Suore Missionarie della Passione di Villavecchia hanno garantito l’apertura della grotta-cappella per i visitatori e i pellegrini, da alcuni anni un gruppo di volontari, le affianca, favorendo il recupero dei locali e garantendo l’apertura estiva da giugno a settembre.

Un lavoro svolto con entusiasmo e passione che ha portato alla costituzione, nel 2023, del sodalizio AmiSaL - Amici di Santa Lucia – ODV che, oltre ad aggregare i volontari e associati, ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione di questo gioiello del Monregalese.

"La riapertura estiva per l’anno 2023, iniziata a fine maggio e proseguita fino a inizio settembre - spiegano dal direttivo dell'AmiSal - ha riscontrato un afflusso record di presenza fuori da ogni previsione, specialmente nelle domeniche in cui erano previste le visite guidate. Proprio per questo, da quest’anno, abbiamo offerto la possibilità di effettuare visite anche in francese e inglese, così da avvicinare anche i turisti stranieri alle bellezze del complesso."

Anche quest'anno non è mancata la presenza di pellegrinaggi; inoltre per la prima volta è stata organizzata una 'polentata' con il Gruppo degli Alpini Villanova che, ogni anno, collaborano alla pulizia e alla manutenzione delle aree verdi del Santuario.

“Questo afflusso così imponente al Santuario di Santa Lucia fa riscontrare un rinnovato interesse ed entusiasmo – aggiunge il direttivo dell’AmiSaL – continuando il cammino intrapreso già negli anni scorsi. Per la corrente stagione estiva abbiamo superato le 2.000 presenze, in crescita rispetto ai tre anni passati, dove avevamo già attivato le visite guidate con la presenza di circa 1.700 persone a stagione. Con questo entusiasmo, siamo pronti sin da ora a prepararci per accogliere nuovamente turisti, visitatori e pellegrini nella prossima estate 2024. Un ringraziamento speciale giunga a tutti i Volontari dell’AmiSaL che si sono prodigati a prestare servizio durante le aperture e durante le giornate di visita guidata, nonché alla Suore di Villavecchia per la costante presenza nella preghiera del rosario in ogni domenica."



Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (tel./sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), oppure è possibile elargire una donazione per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).