Il grazie di una mamma ed un papà al personale del baby parking di Demonte

Riceviamo e pubblichiamo:

"Durante il nostro soggiorno estivo a Demonte con il nostro bimbo di 15 mesi, Emanuele, abbiamo avuto il piacere di conoscere una realtà molto bella, l’asilo nido “La Nia”.

Il baby parking La Nia è stato attivato a giugno 2023 su iniziativa dell’Unione Montana e del Comune per rispondere alle esigenze lavorative delle famiglie della Media e Alta Valle Stura. Questo nido però è particolare perché non accoglie solamente bambini residenti in Valle, ma anche chi come noi ha una seconda casa e vi soggiorna per le vacanze estive!

Siamo andati a chiedere informazioni e ci hanno subito accolto le maestre Sara, Irene e Manuela che ci hanno spiegato come fare l’iscrizione on-line e ci hanno detto che potevano assolutamente accogliere il bambino. Abbiamo quindi portato il bambino il primo giorno disponibile e dopo un periodo di inserimento lo abbiamo affidato alle cure amorevoli delle tate Manuela e Irene.

Insieme a lui vi erano altri bimbi, chi più piccoli, chi un po' più grandicelli e insieme hanno giocato, sono andati al parco, hanno fatto merenda, le maestre li hanno fatto disegnare le loro manine con i pennarelli colorati, insomma è stata per lui e per noi una bellissima esperienza, che spero potremmo ripetere quando torneremo in autunno a Demonte!

Volevamo quindi con la nostra testimonianza, riportare al vostro giornale locale quanto questo asilo sia importante non solo e soprattutto per i residenti, ma anche per chi come noi viene spesso in Valle Stura e sapere che ci sono delle maestre fidate e competenti è un atout considerevole da tenere presente per chi, nelle sfere un po' più alte, dovrà prendere decisioni se far continuare o meno questo progetto in futuro.

Concludiamo quindi ringraziando le tate che hanno fatto sentire bene il nostro bimbo e lo hanno curato in maniera esemplare".

Silvia Manuguerra, Davide Dalmasso