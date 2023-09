Annuncio di lavoro: si cerca la figura di autista a Rivalta (TO)

I requisiti minimi richiesti sono:

Patente C/E

Possesso CQC

Età entro i 50 anni

Personale anche non del settore, disposto alla formazione

Zone interessate:

Rivalta di Torino (TO)

Bairo Canavese (TO)

Novara (NO)

Agrate Brianza (MB)

Tortona (AL)

Coloro che intendono candidarsi possono inviare il proprio CV dettagliato all’indirizzo: personale@ecologicapiemontese

Di cosa si occupa Ecologica Piemontese

L’Ecologica Piemontese è una realtà giovane e dinamica, che attraverso una struttura solida e organizzata, composta da operatori di grande esperienza che possono avvalersi di attrezzature all’avanguardia, è in grado di fornire un valido supporto alle esigenze ecologiche delle aziende che necessitano di raccogliere e smaltire rifiuti civili ed industriali.

I suoi servizi ricoprono tutto il Piemonte estendendosi fino alla Valle d’Aosta, alla Lombardia e alla Liguria.

L’azienda ha maturato una forte esperienza sul campo che le permette di risolvere la maggior parte delle richieste avvalendosi sia di mezzi ed attrezzature all’avanguardia che di personale tecnicamente preparato e qualificato, la cui competenza viene continuamente aggiornata per operare nel totale rispetto delle esigenze di un settore in continua espansione ed evoluzione come quello ecologico.

Guarda la video intervista all’AD Geom. Francesco BONO:

Ecologica Piemontese lavora per un ambiente migliore, in un’ottica di priorità nella quale si posiziona sempre Cliente; effettua interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione garantendo un servizio di pronto intervento attivo 24h su 24

Informazioni e contatti

Undicesima strada 7-7/A - 10040 Rivalta di Torino (TO)

Phone: +39 0113490096 - Int. 0

Sito web: Ecologica Piemontese



E-mail per invio CV: personale@ecologicapiemontese