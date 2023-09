Gli incursori della Marina Militare aprono il raduno delle Vele d'Epoca di Imperia

Saranno gli incursori della Marina Militare Italiana ad aprire questo pomeriggio l'edizione 2023 del Raduno di Vele d'Epoca di Imperia (6-10 settembre), dedicato agli scafi storici. L'anno scorso abbiamo avuto i carabinieri, prima ancora la Vespucci e le Frecce Tricolori, quest'anno il raduno apre con gli incursori della Marina che dagli elicotteri si tufferanno in mare col Tricolore.

Protagoniste del raduno sono le due regate di interesse internazionale: le "Vele D'Epoca 2023", riservate alle barche d'epoca e classiche, agli spirit of tradition, alle replice, alle big boat e ai classici Ior, e la "Coppa Imperia 2023", dove si sfideranno gli 8mR, la classe Internazionale Otto metri disegnati nel 1907.

Tra le barche più significative 'Barbara', un elegante yawl che festeggia il suo centesimo compleanno, nata dal genio di Charles Ernest Nicholson nel 1923 e costruita al cantiere Camper and Nicholsons a Gosport, Inghilterra e Vision KC-3.

Forse ciò che manca in questa edizione, a differenza delle precedenti, sono le grandi imbarcazioni. "E' diventato più difficile averle – spiega il presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore - perché la concorrenza è tanta su questi eventi in giro per il Mediterraneo".

La cerimonia di apertura è prevista oggi pomeriggio per le 17.30. Da giovedì 7 settembre partono le regate. Sempre giovedì, al termine delle prove in acqua, Pierferdinando Casini, con Roberta Pinotti e il sindaco Claudio Scajola, presenta il suo ultimo libro "C'era una volta la politica".

L'evento è organizzato dal Comune di Imperia, con Assounautica ed è sostenuto da: ministero del Turismo, Fondazione Carige, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria.