Le novità della Delega fiscale nel convegno organizzato da Confindustria Cuneo

Un approfondimento a tutto campo sulla delega fiscale varata dal Governo, per affrontare il delicato tema della Riforma Fiscale, strumento chiave per la crescita economica e il rilancio del Paese.

Al centro del convegno che Confindustria Cuneo organizza lunedì 11 settembre 2023, alle ore 9.30, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cuneo, tutte le novità introdotte dalla legge delega (L. 9 agosto 2023, n. 111) d’interesse per le imprese, in particolare i principi a cui il Governo si è ispirato nella revisione del sistema tributario attuale, le modifiche in materia di imposte dirette e indirette, di accertamento e riscossione e le semplificazioni in materia di dogane e accise.

“Si tratta di un cambiamento storico per il sistema fiscale italiano - commenta Laura Bruno, responsabile Servizio Fisco e Internazionale di Confindustria Cuneo, che coordinerà i lavori - “La legge delega in materia fiscale è caratterizzata da alcune finalità particolarmente importanti per le imprese, prime fra tutte la riduzione della pressione fiscale e la revisione della disciplina IVA per adeguarla alla normativa Ue. A tali obiettivi si affiancano la volontà di riscrivere il sistema di tassazione delle persone fisiche, l’intenzione di garantire un maggior grado di certezza del diritto e la volontà di ridurre il contenzioso”.



"Inoltre, sul piano della tassazione delle persone fisiche - prosegue Bruno -viene disposta la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività, per giungere gradualmente ad un sistema a tassazione con aliquota unica. E’ prevista anche una tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti. Infine, per quanto riguarda la tassazione delle società di capitali, la legge delega prevede una riduzione dell’attuale aliquota Ires qualora vengano rispettate determinate condizioni. Per le imprese che non beneficeranno della riduzione Ires è prevista l’adozione di appositi meccanismi correttivi, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento dei beni oggetto di investimento”.

Revisione dell’Iva, graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e altri aspetti di rilievo della legge delega verranno trattati durante il convegno, a cui potranno partecipare tutte le imprese associate e i dottori Commercialisti (la partecipazione dà diritto ai crediti formativi).