White Party 360, a Centallo musica anni ’80, ’90 e 2000

Sabato 9 settembre, il TYPE Club di Centallo si prepara a trasformarsi in un'epica macchina del tempo musicale, con il ritorno di una delle feste più attese dell'anno: il 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝟯𝟲𝟬.

Questo evento straordinario promette di far rivivere le emozioni e i suoni che hanno segnato le generazioni passate, con le migliori selezioni musicali curate da 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗔𝗧𝗔.

𝗨𝗻 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼: 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗻𝗻𝗶 '𝟴𝟬, '𝟵𝟬 𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟬

La serata 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝟯𝟲𝟬 è un omaggio al fascino intramontabile della 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖 '80, '90 𝑒 2000. Questi decenni hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia musicale, con successi che hanno catturato il cuore di giovani e adulti di allora, e che continuano a far vibrare le anime di oggi.

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗔𝗧𝗔, con la sua esperienza e passione per la musica, ha selezionato le tracce più iconiche e coinvolgenti di quei tempi d'oro. Le note e i ritmi familiari risuoneranno nell'aria, creando una connessione istantanea con chiunque abbia apprezzato le hit di Madonna, Michael Jackson, Spice Girls, Nirvana, Britney Spears e molti altri.

𝗨𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗲 𝗦𝗼𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁𝗶

La serata 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝟯𝟲𝟬 è dedicata a tutti coloro che, indipendentemente dall'età, hanno un'anima sognante e un amore per la musica senza tempo. Tuttavia, l'evento è particolarmente indicato per le persone dai 21 anni in su, che avranno l'opportunità di immergersi completamente in un ambiente che celebra la musica che li ha cresciuti.

L'atmosfera sarà elettrizzante e coinvolgente, con luci suggestive, suoni avvincenti e un'energia travolgente che si fonderanno per creare un'esperienza indimenticabile.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼

La serata inizierà alle 22:00 e si protrarrà fino a tarda notte. L'ingresso avrà un costo di € 10, che include un drink a scelta per tutti gli ospiti. È importante sottolineare che il dress code per la serata non è obbligatorio. Gli ospiti sono incoraggiati a esprimere la propria personalità e creatività attraverso l'abbigliamento, senza alcun obbligo di indossare abiti bianchi.

𝗨𝗻'𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲

Il 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝟯𝟲𝟬 al TYPE Club di Centallo promette di essere un'esperienza da vivere e condividere. È un'opportunità unica di abbandonarsi alla nostalgia, ballando e cantando insieme alle canzoni che hanno segnato momenti importanti nella vita di ognuno.

Non perdete questa occasione di rivivere i tempi d'oro della musica e creare nuovi ricordi indimenticabili. Preparatevi a danzare, sorridere e godere di una notte che vi porterà indietro nel tempo, proprio nel cuore della musica che ha cambiato il mondo.

Vi aspettiamo al TYPE Club di Centallo, sabato 9 settembre, per una festa che vi farà tornare giovani! Non mancate!