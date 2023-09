A Mondovì un corso gratuito di difesa personale riservato alle donne

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì annuncia un innovativo programma di Lezioni Difesa Personale, aperto a tutte le donne del territorio monregalese.

Questa iniziativa, che nasce con l'obiettivo di promuovere la sicurezza personale, dimostra che difendersi da un'aggressione è possibile per tutte, indipendentemente dall'età e dal livello di forma fisica.

«La cronaca quotidiana dimostra la precarietà della sicurezza femminile, minata da violenze domestiche ed esogene. Da qui, dunque, la necessità di accrescere nell’opinione pubblica, e nelle donne in particolare, una maggior consapevolezza dei rischi affinché non vengano sottovalutati comportamenti ambigui e violenti. Il corso gratuito di autodifesa nasce, quindi, come straordinaria opportunità di crescita personale, volta a fornire alle singole partecipanti gli strumenti più adatti per reagire e difendersi in caso di pericolo. Un importante momento formativo che, come Amministrazione e come Consulta, siamo orgogliosi di promuovere, consapevoli del ruolo di controllo e di vigilanza che spetta agli enti e alle autorità competenti e dell’assoluto dovere collettivo di diffondere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Questa iniziativa è resa possibile grazie alla generosa collaborazione delle palestre Aiki-Shuren-Dojo, Evolution Gym e Fazzari Workout che mettono a disposizione spazi adeguati e istruttori altamente qualificati».

Questo il commento dell’assessora alle Pari opportunità, Francesca Bertazzoli e della presidente della Consulta Comunale Femminile, Marzia Arena sul corso di Difesa Personale in partenza il prossimo 2 ottobre.

Il progetto avrà inizio il 2 ottobre 2023 e durerà per 6 settimane. Ogni istruttore, metterà a disposizione due lezioni presso la palestra in cui opera, garantendo così alle partecipanti un percorso completo e inclusivo di più discipline di difesa. -

Lunedì, 2 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 e Lunedì, 9 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 si inizierà presso il Fazzari Workout, in Via del Viadotto 15, con Massimo Fazzari, ex atleta professionista kickboxing, 10 titoli nazionali, 3 internazionali, oro Wako World Cup 2014, laurea in Scienze Motorie, Maestro federale CONI, Kickboxing cintura nera 4º Grado. La base del suo insegnamento è la consapevolezza di sé, fondamentale non solo per migliorare le prestazioni sportive, ma anche per prendersi cura del proprio corpo e prevenire pericoli. Nel kickboxing, gli studenti imparano posizioni di sicurezza e stabilità che si traducono in una maggiore fiducia nell'affrontare le sfide ed eventuali situazioni di pericolo. Con Massimo intraprendiamo un percorso non solo di kickboxing, ma di crescita personale e sicurezza che va oltre il semplice allenamento sportivo.

Lunedì, 16 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 e Lunedì, 23 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 il corso proseguirà alla Evolution Gym in Via Asti, 14 con Antonio Villani. Villani è istruttore di difesa personale, maestro di arti marziali e IV dan di Ju Jitsu. La sua vasta esperienza e competenza saranno fondamentali nell'assicurare un apprendimento efficace e sicuro. Antonio crede fermamente che le esercitazioni sotto stress indotto siano essenziali per reagire prontamente in situazioni di pericolo. Le sue lezioni si concentrano sulla pratica piuttosto che sulla teoria, con tattiche di difesa intuitive e istintive, un approccio efficace e realistico accessibili a tutte le partecipanti. L'esperienza di Villani nella difesa personale lo porta a modulare la sua struttura d’insegnamento sulla base di chi ha davanti e sulle potenziali situazioni che quella donna potrà incontrare sulla propria strada.

Giovedì, 2 novembre dalle 20.30 alle 21.30 e Giovedì, 9 novembre dalle 20.30 alle 21.30 concluderemo il corso all’Aiki-Shuren-Dojo, palestra di Aikido monregalese di via San Bernardo, 28. Sarà Alberto Boglio, Cintura nera 7' Dan AIKIDO, Responsabile Tecnico Nazionale Csen a terminare questi incontri sulla difesa personale. Nel contesto della difesa personale femminile, l'Aikido rappresenta l'arte di armonizzarsi con i principi naturali dell'universo, offrendo alle donne la capacità di proteggersi in situazioni di pericolo. Questo significa creare un'unione con chiunque possa rappresentare una minaccia, sfruttando la forza di chi ci sta attaccando contro lo stesso aggressore. Alberto insegnerà come la neutralizzazione dell’avversario può tradursi nell'immobilizzare o proiettare l'aggressore, consentendo alle donne di riprendere il controllo della situazione per garantire la propria sicurezza.

Il corso è soggetto a prenotazione in quanto i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è attivo il numero 329.531.90.88, sia telefonicamente che via WhatsApp