Corsi di formazione per il settore forestale, il 14 settembre l'ultima selezione

Si terrà il 14 settembre l’ultima selezione per gli operatori del settore forestale che vogliono partecipare ai corsi di formazione finanziati bando della Regione Piemonte PSR Operazione 1.1.1, Az. 2 "Formazione in ambito forestale" - (sportello settembre 2023).

In collaborazione con gli istruttori Aifor, il Cfpcemon avvierà tra ottobre e novembre quasi tutti i moduli ma, chi vuole richiedere il finanziamento alla Regione Piemonte, deve superare le prove di selezione che si terranno a Mondovì il 14 settembre prossimo.

Possono accedere a bando (che finanzia l’80% del costo complessivo del corso): i lavoratori dipendenti titolari - soci lavoratori - coadiuvanti di ditte con sede legale in Piemonte e iscritte alla CCIAA con codice ATECO 02.10.00 (Silvicoltura e altre attività forestali) oppure 02.20.00 (Utilizzo di aree forestali); I dipendenti delle pubbliche amministrazioni addetti ai lavori forestali; i tecnici forestali che operano in Piemonte possono accedere.

Il percorso per arrivare alla qualifica professionale di Operatore in tree-climbing comprende 8 moduli: F1 - F2 - F3 (Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento), G1 -G2 --G3 Operatore in tree climbing, F6g Sicurezze e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione emergenze, normativa ambientale e forestale (specifico per operatori treeclimbing) e infine l’esame di qualifica da Operatore in tree climbing

Con più di 20 anni di esperienza legata alle professioni della Montagna, oggi il Cfpcemon affianca alle offerte formative altre iniziative culturali e convegni a tema, raggruppate all’interno del programma tematico “una montagna di formazione”. Proprio in questi giorni sono iniziati gli incontri con gli stakeholder istituzionali, in primis i soci Cfpcemon, per definire le linee guida delle attività che partiranno in autunno.

Per informazioni è possibile contattare il Cfpcemon al n° 017442135 o scrivere a areaforestale@cfpcemon.it