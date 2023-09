Calcio, Coppa Italia Serie D: un turno di squalifica per Giallombardo del Bra

Il giudice sportivo ha emanato i suoi provvedimenti in seguito alle partite dell'ultimo weekend valide per il primo turno di Coppa Italia Serie D.

Tra i giocatori squalificati figura Samuele Giallombardo del Bra, espulso per doppia ammonizione nel corso della partita con il Derthona. Esordio in giallorosso decisamente sfortunato per lui, con due gialli in una manciata di minuti e doccia anticipata. Giallombardo non sarà dunque a disposizione di Floris per la prossima partita nella competizione dei braidesi.

Identica sanzione a carico di Zdravko Manasiev, anche lui espulso dopo due cartellini gialli durante la sfida dell'Attilio Bravi.