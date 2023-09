Il Tennis Tavolo Alba si impone nel torneo regionale di Moncalieri

La stagione 2023/2024 di Tennis Tavolo Alba inizia alla grande, con la vittoria di Christian Di Gangi nel Torneo Regionale 6ª categoria di Moncalieri organizzato da TT GASP Moncalieri.

Christian ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a una serie di vittorie nette per 3-0 prima nel girone e dopo nelle eliminatorie, culminate con il successo in finale per 3-2 contro Davide Montalbano (PGS TT Avis Isola).

Iniziano i corsi di tennis tavolo 2023/2024 al Palashuttle Montessori (Corso Europa 74, Alba): corso under 18 lunedì 11 settembre ore 18:30; corso adulti mercoledì 13 dalle 19; corso agonisti lunedì 11 ore 20:30. Prova gratuita.

Info: ttalba@tiscali.it, facebook.com/tennistavoloalba, instagram.com/tennistavolo_alba.