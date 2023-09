A Cuneo l’anteprima del festival “Great Innova” con momenti formativi per istituzioni e docenti

Ai nastri di partenza a Cuneo la sesta edizione del festival dell’innovazione Great Innova, in programma per sabato 16 settembre presso l’auditorium Varco. In attesa di svelare il programma della manifestazione, gli organizzatori dell’omonima associazione organizzano come ogni anno “Waiting 4 Great Innova”, tradizionale anteprima del festival in cui sarà presentata l’edizione 2023.



Due i momenti di lancio: giovedì 7 settembre, alle ore 16.45, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma, 15) il programma della rassegna sarà illustrato ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Fondazione CRC, mentre mercoledì 13 settembre alle 14, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1), si svolgerà un pomeriggio di formazione per tutti i docenti e il personale scolastico del Liceo Scientifico e Classico Statale “G.Peano – S.Pellico”. Per maggiori informazioni: 349/2549422 – info@associazionegreatinnova.it.



“L’opportunità di coinvolgere le istituzioni locali, che da sempre spingono e supportano la crescita del Cuneese, è davvero grande – dichiara Cristian Ranallo, presidente di Great Innova - . Il loro punto di vista e la visione che li contraddistingue giocano un ruolo fondamentale per il sostegno dell’economia del nostro territorio. Ma non è tutto: ‘Waiting 4 Great Innova’anche quest’anno intende rivolgersi al mondo scolastico con un appuntamento in collaborazione con il Polo Formativo Transizione Digitale del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo. Quest’anno abbiamo pensato di inserire l’evento come opportunità di formazione per tutti i docenti e il personale scolastico, attestando sulla piattaforma ‘Scuola Futura’ 10 ore di formazione. Tutto questo per preparare i docenti al nostro festival e all’incontro con gli speaker dell’evento. Da sempre l’anteprima del festival coinvolge il mondo dell’istruzione, consapevoli che uno dei canali per diffondere l’innovazione è sicuramente quello della formazione”.



Giovedì 7 settembre l’agenda dell’incontro prevede uno scambio di pensieri da parte degli ospiti istituzionali sul tema “Etica e Tecnologia”. In particolare, si discuterà su come Unione Europea e istituzioni stanno affrontando i mutamenti tecnologici; quali sono i principali rischi per la società e i cittadini; cosa stanno facendo e progettando Comune e Fondazione CRC in merito.

Nel pomeriggio di mercoledì 13, invece, il professor Pierpaolo Simonini tramite una metodologia laboratoriale, introdurrà per il mondo della scuola la tematica di Great Innova di quest’anno con una relazione dal titolo “Intelligenza morale distribuita? Human in the loop”, riflettendo su come l’artefatto tecnologico possa o meno essere moralmente intelligente, nella sua crescente autonomia.