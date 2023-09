Vernante, 60 ragazzi alla scuola di musica popolare di "Ripopolare Festival"

È iniziato con la caratteristica canzone di Pinocchio il concerto che Ripopolare Festival ha eseguito per la conclusione dello stage di musica popolare della settimana scorsa a Vernante. Ripopolare Festival ha così voluto omaggiare Vernante, la patria di Attilio Mussino, lo zio di Pinocchio, che quest'anno ha ospitato per la prima volta il campus di quattro giorni che ha raggiunto la settima edizione.

Ripopolare Festival è un corso di musica popolare, della durata di quattro giorni, in cui insegnanti di musica popolare studiano insieme a ragazzi e bambini un repertorio di brani provenienti dalle culture del mondo. Il campus, svoltosi dal 27 agosto al 31 agosto, è stato organizzato dall' associazione Lou Tapage . Gli insegnanti del corso sono Chiara Cesano, Sara Cesano ed Enrico Bellino per i violini, Dario Littera alle chitarre, Marco Barbero ai flauti, Lorenzo Armando alle percussioni e Milena Punzi ai violoncelli.

Il martedì mattina, i bambini e ragazzi del corso hanno avuto un laboratorio con la musicista cubana Nitza Ritzo, con la quale hanno imparato i ritmi cubani e alcuni canti tradizionali.

Il martedì sera, l'associazione Sideralis - Officina delle Stelle ha proposto insieme ai ragazzi un viaggio tra scienza e fantascienza con particolare attenzione all'osservazione delle stelle, molto apprezzata dai giovani partecipanti molto curiosi e partecipativi.

Il mercoledì, l'orchestra Ripopolare ha allietato gli ospiti della Casa di Riposo Sacro Cuore di Vernante, anticipando per gli ospiti della residenza le canzoni dello spettacolo finale di giovedì.

«È il nostro primo anno a Vernante, siamo estremamente contenti dei risultati ottenuti e pieni di buoni propositi per il prossimo anno – raccontano gli insegnanti organizzatori – durante i prossimi mesi ci saranno sicuramente già i primi appuntamenti perché Ripopolare Festival è in continua evoluzione. Ringraziamo gli enti del territorio che ci hanno supportati nella realizzazione del campus musicale. In particolare, il Comune di Vernante e le associazioni del territorio, la Pro Loco di Vernante, la casa di riposo Sacro Cuore di Vernante, la Fondazione Crt, il Park hotel, la birreria il Troll, la panetteria Marchisio, l'associazione Sideralis - Officina delle Stelle, la musicista cubana Nitza Ritzo e il service All-in-one».