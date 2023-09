All'Enologica di Alba la campanella è già suonata. "La vendemmia momento di grande entusiasmo"

In Piemonte la scuola inizierà ufficialmente l'11 settembre, ma per gli alunni dell'Istituto Umberto I di Alba la campanella è già suonata da diversi giorni, per merito della vendemmia. La preside dell'Enologica Antonella Germini guarda al nuovo inizio con ottimismo.

Come è iniziato l'anno?

"Lo spirito è molto positivo e c'è tanto entusiasmo. La vendemia è l'inizio di tutto. Per quest'anno le nostre aspettative sono alte, per la qualità dei docenti e per quello che vediamo negli studenti e nella loro voglia di imparare. Chi con la vendemmia, il lavoro in cantina e nel laboratorio di analisi, ma anche nei più piccoli alle prese con i corsi per la sicurezza a cui teniamo particolarmente. Il nostro obiettivo è continuare a portare avanti e a diffondere la nostra esperienza consolidata ".

Qual è la parola chiave?

"Investimenti. Il PNRR ci permetterà di crescere sotto molti punti di vista. Avremo un laboratorio di trasformazione della frutta a guscio a Grinzane, faremo investimenti per migliorie tecnologiche in cantina e nella meccanizzazione agricola. Potremmo disporre di mezzi nuovi e saremo al top".

Ci saranno novità anche negli altri istituti?

"A Fossano, dove abbiamo uno storico luppoleto, ci sarà un nuovo birrificio, oltre a un pollaio ipertecnologico. A Verzuolo, polo della frutticultura, ci sarà un magazzino con un nuovo punto vendita in una recente costruzione. In questa attività vengono coinvolti diversi studenti con disabilità".

Come sono i vostri numeri?

"Sono comparabili con i numeri degli anni scorsi, avremo tre prime ad Alba. A livello di docenti siamo quasi a regime, mancano alcune nomine".