Auto, Bergesio (Lega): "Bene stop al blocco euro 5, dalle parole ai fatti"

“Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Grazie all’impegno del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in Cdm passa la norma per lo stop al blocco per i diesel Euro 5 in Piemonte. Sì alla tutela dell’ambiente ma non a spese di migliaia di lavoratori e famiglie”.



Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.