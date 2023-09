Borgo San Dalmazzo, nuova gestione per la biblioteca comunale

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo ha affidato dal 1° settembre la gestione della Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo. Aggiudicataria del servizio è Itur, società specializzata nella gestione e coordinamento di centri informativi di parchi e aree protette, beni culturali, biblioteche e uffici turistici su tutto il territorio nazionale.

“Abbiamo come partner un operatore locale che siamo certi saprà impegnarsi con sensibilità per soddisfare le esigenze della cittadinanza e del nostro territorio –comunica la Sindaca Roberta Robbione – La nuova gestione della Biblioteca Civica sarà improntata al consolidamento dei servizi già presenti e all’ampliamento delle attività al fine di favorirne la partecipazione attiva, l’inclusione e la promozione della cultura”.

“Il nostro augurio – segnala l’Assessora alla Cultura Michela Galvagno – è che il lavoro con Itur porti ad offrire sempre più servizi di qualità, sostenendo l’identità culturale della comunità locale e creando sinergie sul territorio destinate a proporre una nuova esperienza di fruizione di un servizio tanto apprezzato dalle nostre cittadine e cittadini qual è quello della Biblioteca Civica”.

“Siamo lieti di questo nuovo affidamento sulla provincia di Cuneo, che va ad arricchire l’attività del dipartimento Cultura di Itur nell’area Cuneese, attualmente impegnato nella gestione delle biblioteche civiche G.B. Arnaudo di Limone e Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo, oltre che del Complesso Monumentale di San Francesco e di Casa Galimberti di Cuneo, del sistema MuSa Musei Saluzzo e del percorso Infinitum di Mondovì. - dichiara Emiliano Monaco, Presidente Itur - La collaborazione con le istituzioni locali e la comunità sarà fondamentale per il successo di questa nuova gestione. Itur si impegna a lavorare in sinergia con gli attori locali, le scuole, le associazioni culturali e gli enti presenti, per rendere la biblioteca un ambiente stimolante e arricchente”.

A partire dal 1° settembre la Biblioteca Civica “Anna Frank” è aperta al pubblico da martedì al venerdì il mattino dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.