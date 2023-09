Cuneo, l'allarme sui giardini davanti alla "Einaudi": "Siepe troppo alta come ai giardini Fresia. Un invito a spacciatori e degrado"

Che il tema del degrado urbano (e sociale), e del senso di sicurezza, sia stato centrale nelle ultime settimane per la città di Cuneo è fuor di dubbio: le vicende relative a piazza Boves, al suo parcheggio interrato e alla chiusura temporanea dello storico Irish Pub sono un esempio perfetto.



La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Noemi Mallone ha presentato, sull’argomento, un’interpellanza che verrà discussa nel consiglio comunale del mese corrente. Documento che si rifà a diverse segnalazioni riguardanti i giardini pubblici davanti all’istituto “Einaudi”, e all’eccessiva altezza della siepe che ne impedisce la visibilità dall’esterno: una questione che ricorda facilmente quella che, tempo addietro, aveva riguardato i giardini Fresia.



“All’interno del parco alcune panchine vengono usate come punto di spaccio o da senza fissa dimora dediti all’uso di sostanze – sottolinea Mallone - , ma si segnala anche la carenza di illuminazione all’interno del parco e la presenza di rifiuti abbandonati”.



“Sarebbe auspicabile un maggior controllo da parte dei vigili urbani all’interno dei parchi cittadini, diventati ormai luoghi di attività illecite, controllo necessario anche nella zona di corso Nizza alta, nella zona di corso Galileo Ferraris e di via Gobetti – commenta ancora Mallone - . La percezione di insicurezza dei cittadini deriva anche, inevitabilmente, dalla mancanza di cura e dalla scarsa manutenzione degli spazi pubblici. Numerose sono ormai le zone degradate della città oltre a corso Giolitti e alla zona stazione: piazza Boves, corso Papa Giovanni XXIII vicino ai giardini “Fresia” e gli altri parchi pubblici”.



La consigliera interpella la sindaca e l’assessore competente per conoscere le intenzioni riguardo gli interventi più urgenti da attuare, al fine di migliorare la situazione del decoro e della sicurezza della città.