Ritorno sui banchi: il Cocito di Alba guarda al futuro tra internazionalizzazione, formazione e lettura dell'attualità

Il mondo cambia velocemente e bisogna adeguarsi, a volte anche leggendo e anticipando il futuro. Sembra questo l'approccio scelto dal liceo scientifico Cocito di Alba, come ci spiega la dirigente scolastica Anna Viarengo.

Quali sono le sfide del nuovo anno scolastico?

"Senza dubbio la formazione, che riguarda innanzitutto i docenti. Per due giorni parteciperemo a un corso di approfondimento sull'intelligenza artificiale e su come impatta sulla didattica. Si tratta di un tema che sta rivoluzionando tutti i settori con una grande velocità e a cui i nostri studenti si stanno approcciando in modo inesperto".

Un altro tema su cui punterete?

"L'Erasmus e i progetti di internazionalizzazione. Nel mondo attuale è indispensabile puntare sulle lingue, sulla conoscenza e la cultura europea con uno spirito aperto e ricettivo".

Il PNRR vi permetterà di investire?

"Sì, gli interventi riguarderanno 17 aule specializzate e 3 laboratori che si doteranno di strumentazioni specifiche e all'avanguardia".

Cosa vi ha insegnato l'anno passato?

"Sarà indispensabile continuare a investire e a lavorare sul benessere degli studenti, prevedendo e leggendo situazioni di disagio. Un aspetto importante sarà anche quello di cambiare l'insegnamento. Dovrà essere più laboratoriale con richieste in linea con i tempi".

Può fare un esempio?

"Non sarà più possibile chiedere agli studenti di svolgere una ricerca su Dante perché verrà molto probabilmente svolta da la Intelligenza Artificiale Dovremo aiutare i nostri studenti a porsi domande, riconoscere la validità delle fonti, analizzare e confrontare. L'AI ci aiuterà a personalizzare la didattica con software che modellano gli esercizi a seconda delle difficoltà dell'alunno. Imparare ad usare tutto ciò con l'obiettivo di far emergere le potenzialità di ogmi ragazzo è un obiettivo ambizioso ma interessante".

[La professoressa Anna Viarengo, presidente del liceo scientifico albese]