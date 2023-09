Inaugurata la nuova cappella dell'ospedale di Mondovì [FOTO]

Nuova cappella per l'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

E' stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 settembre, la nuova struttura realizzata al primo piano del nosocomio, proprio vicino all'ingresso.

Un intervento che era stato richiesto già alcuni anni fa dalla Curia monregalese per avere la possibilità di avere la cappella in una posizione che fosse meno decentrata e più vicina al cuore dell'ospedale, in modo da essere più facilmente raggiunta dai fedeli e dai parenti dei degenti, per raccogliersi in preghiera.

“Un’opera che era attesa da anni - ha spiegato il direttore generale dell’Asl Cn1, Giuseppe Guerra -. La realizzazione della nuova cappella era un progetto molto sentito dai monregalesi e che possiamo possa essere apprezzato e utilizzato negli anni. Le tempistiche di realizzazione e termine dei lavori sono stati possibili solo grazie a una preziosa sinergia".



Un intervento di circa 105 mila euro, finanziato da Fondazione CRC (60mila), dal vescovado (25mila) e per la restante parte dall’Asl.





“Non è usuale realizzare chiese nuove sul territorio monregalese che ha moltissimi edifici esistenti; in genere si interviene per il restauro, quindi per me è un vero onore aver potuto lavorare a questo progetto. - ha spiegato l’architetto Marcello Boetti, progettista e direttore dei lavori -. "Ci siamo inseriti in un ambiente importante non solo perché è un ospedale, ma perché l’ubicazione è la hall di ingresso. Proprio per questo abbiamo adottato delle forme curve e gentili che si inseriscano nel modo più adatto con le parti pre esistenti, differenziandosi allo stesso tempo dalle aree dedicate agli uffici. Lo spazio interno della cappella tende ad abbracciare chi entra per cercare di plasmare un’atmosfera di accoglienza e di raccoglimento, senza spigoli. Anche l’illuminazione è stata pensata proprio

per favorire un ambiente in cui si possa trovare silenzio e raccoglimento".



La consigliera Laura Barello è intervenuta portando il saluto del sindaco Luca Robaldo e della sua amministrazione: “Siamo grati per questa nuova cappella che aiuterà e dare conforto ai pazienti, alle loro famiglie ma anche al personale”.



“Un giorno importante per tutti i monregalesi - ha detto Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC -. Quando entri in un ospedale spesso cerchi conforto quindi siamo felici di aver contribuito per la realizzazione di questa nuova struttura per il nostro ospedale che negli anni continua a crescere”.



“Oggi la cappella trova una sede definitiva- ha concluso il vescovo di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli - un’ubicazione adatta. Sono lieto di inaugurarla perché ha un grande valore per il personale, che qua potrà trovare un luogo adatto per trovare conforto e ricaricare le proprie energie, perché essere medici e infermieri significa essere ogni giorno a contatto con la fragilità umana”.



La realizzazione della struttura è stata affidata all’A.T.I. Ditta Avalis Costruzioni srl di Bagnolo e alla S.I.M.E.R. di Alba.



Al termine dell’inaugurazione è stata celebrata la S. Messa officiata dal vescovo.