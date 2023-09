Lunedì 11 settembre alle 7.01 il primo convoglio della Asti-Alba. Annullata la cerimonia di inaugurazione a Neive

Il primo convoglio partirà da Asti alle 7.01 e arriverà ad Alba alle 7.40: dopo 11 anni di attesa, lunedì 11 settembre, si rivedranno i treni sulla linea Alba-Asti. "Un servizio fondamentale per il territorio, ma anche un primo passo di un investimento che vorrebbe questa tratta la prima piemontese a ospitare convogli a idrogeno in futuro", aveva ricordato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi. La Asti-Alba (34 km) avrà 6 coppie di treni dal lunedì al venerdì che si integreranno con i bus.

A Neive, una delle quattro stazioni lungo il percorso, oltre a Isola d'Asti, Motta di Costigliole e Castagnole Lanze, in occasione della ripartenza del treno, alle ore 18.20, era prevista la cerimonia per scoprire la targa commemorativa installata in onore del giornalista neivese Franco Piccinelli, ma si è deciso di annullare la cerimonia e i festeggiamenti previsti con le autorità e gli sbandieratori in segno di lutto per la strage di Brandizzo, dove, la sera del 30 agosto, sono morti 5 operai travolti da un treno.