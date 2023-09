Nel fine settimana le celebrazioni per l'80° anniversario della nascita della Resistenza

Il prossimo fine settimana sarà denso di iniziative per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Resistenza.

Si comincerà venerdì sera, alle 18:30, a Fossano, con l’incontro “8 settembre 1943 – 8 settembre 2023: il tempo delle scelte” organizzato dalla locale sezione dell’Anpi, in cui il Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo si confronterà con tre rappresentanti del collettivo “Operazione Colomba”, il corpo non violento di pace che fa capo all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Appuntamento a partire dalle 18:30 presso la Bocciofila Autonomi, dove l’iniziativa si concluderà con un aperitivo in musica.

Sabato 9 settembre a Paraloup, con un convegno internazionale curato in particolare da Fondazione Revelli e Istituto storico della Resistenza di Cuneo, che vedrà la partecipazione di relatori provenienti da diversi Paesi europei per affrontare nel corso dell’intera giornata il tema “Riflettere sulla storia italiana da un luogo di memoria. Storiografia internazionale ed esperienze di territorio” [Info: www.nutorevelli.org].

Nella stessa serata le celebrazioni si sposteranno a Valdieri, negli spazi vicini alla Pro-loco, dove sarà offerta una “Cena resistente” aperta al pubblico, cui seguirà un concerto con il gruppo “Il colore del vento”: in programma canzoni di De André, canti partigiani, canzoni militanti, letture e riflessioni tratte da diari di protagonisti della Lotta partigiana. In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata a Cuneo, in Piazza Virginio.

Il giorno dopo, domenica 10 settembre, alle 11 sarà la volta di Madonna del Colletto, dove si terrà la commemorazione ufficiale della nascita della banda “Italia Libera” di Giustizia e Libertà, con l’orazione di Paolo Borgna, Presidente del “Polo del ‘900” di Torino e interventi musicali del fisarmonicista Walter Porro. La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti.

Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 16, sarà inaugurato a Valloriate il nuovo allestimento del “Museo Guerra e Resistenza in Valle Stura”, che racconta con pannelli grafici, testi, immagini e reperti della II Guerra Mondiale quanto accaduto in Valle Stura nei drammatici anni del regime, della Guerra e dei venti mesi di lotta partigiana. Il pomeriggio si concluderà con un buffet offerto ai visitatori.

Il calendario delle iniziative con i relativi dettagli è consultabile sul sito dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, www.istitutoresistenzacuneo.it, e su siti e canali social delle altre organizzazioni facenti parte del comitato “1943-2023: ora e sempre Resistenza!”.

Ulteriori info: 349.1934153

Hanno dato vita al Comitato “1943-2023. Ora e sempre Resistenza”: Aned, Anpi prov.le CN, Anppia, Ass.ne partigiana Ignazio Vian, Centro culturale DON BENEVELLI, Service center - Casa di accoglienza “Il sogno”, Cai Cuneo, Comuni di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Rittana, Saluzzo, Valdieri, Valloriate, Ecomuseo “Il Codirosso”, Fivl, Fondazione Revelli, Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Parco Alpi Marittime.