Nuovo format per la Sagra della Castagna di Frabosa Sottana, senza il Galà con gli sportivi

Frabosa Sottana si prepara a ospitare la 35ª edizione della Sagra della Castagna, con diverse novità. Quest'anno, per la prima volta, non ci sarà il 'Galà' con gli sportivi che, negli ultimi anni, aveva visto come ospite fisso il giornalista Marino Bartoletti.

La manifestazione si presenta quindi con una nuova veste, tutta dedicata alla valorizzazione dei prodotti del territorio e in particolare della castagna.

"Presto sveleremo tutti i dettagli del programma – commenta il sindaco Adriano Bertolino -. Intanto possiamo anticipare che sarà una manifestazione interamente dedicata alla valorizzazione della castagna, attraverso diversi momenti e grazie alla collaborazione con enti e associazioni del settore. Domenica 1° ottobre verrà presentata la 'Mostra Varietale Castanicola: ecotipi locali', a cura della Comunità Slow Food Custodi dei Castagneti, allestita presso la Confraternita accanto alla chiesa parrocchiale di San Giorgio; a seguire si terrà poi il convegno 'Un decalogo per rilanciare la castanicoltura', a cura di Slow Food, Centro di Castanicoltura del Piemonte, Comizio Agrario e Coldiretti di Mondovì, presso il Gala Palace, con degustazione a tema".