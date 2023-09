Ottant’anni dall’8 Settembre 1943: l’Anpi Alba Bra celebra la nascita della Resistenza con due eventi

Un anniversario da celebrare quello che ricorre domani con gli ottant’anni dalla data, quella dell’8 settembre 1943, che con l’annuncio dell’armistizio di Cassibile segnò la definitiva caduta del fascismo e il definitivo fiorire dei movimenti di Resistenza, certificato il 9 settembre dalla nascita del Comitato di Liberazione Nazionale, che nei venti mesi successivi sarà guida politica e militare della lotta di Liberazione.



Due gli appuntamenti proposti in questa chiave dall’attiva sezione Alba Bra Langhe e Roero dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi).



Il primo di questi – dal titolo “Inizia la Lotta di Liberazione” – si terrà nella capitale delle Langhe martedì 12 settembre, alle ore 20.45 nel cortile della scuola media “Macrino”. Si tratta di una serata di informazione, commemorazione e musica organizzata nel cortile (in caso di maltempo, nell’aula magna) dell’ex caserma Giuseppe Govone, luogo in cui il 12 settembre 1943 quattro soldati e un padre, Luigi Rinaldi, furono uccisi dai tedeschi senza motivo, solo per far capire chi comandava. Negli stessi istanti, su un camion carico di armi e con alcuni soldati che lo avevano seguito, il tenente Leonardo Cocito uscì da un portone sul retro della caserma e diede vita alla prima banda partigiana attiva sulle Langhe.



L’incontro vedrà la partecipazione di Michele Cauda, da alcuni mesi succeduto a Enzo Demaria alla presidenza dell’Anpi Alba-Bra, e di Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo. Animazione musicale a cura degli “Arzigh” di Magliano Alfieri (Ferruccio Fontana, Giovanni Veglio, Monica Veglio). Letture a cura di ex studenti della Scuola media "Macrino".



La sera seguente, mercoledì 13 settembre, l’Anpi Alba-Bra ricorderà invece la figura di Dolores Buccirosso e in particolare l’atto eroico con cui, il 13 settembre 1943, presso la stazione ferroviaria cittadina, questa giovane originaria di Foggia, in Puglia, e sfollata a Bra, salvò la vita a molti giovani altrimenti destinati all’internamento militare in Germania. Patrocinata dal Comune di Bra, l’iniziativa si svolgerà alle ore 21 in prossimità dell’aiuola che fronteggia il Movicentro e costeggia via Trento e Trieste, là dove è posta una targa a ricordo della temerarietà e generosità dell’atto compiuto da Dolores Buccirosso. A evocarne la figura sarà lo storico e presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo.