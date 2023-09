Presentato a Rossana il libro delle memorie di prigionia del Generale Enrico Ramella

A presentare il diario, il figlio del Gen. Ramella, Agostino, accompagnato dalle due sorelle, Silvia e Leonarda e dal Ten. Col. Bruno Vio del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano.

L’iniziativa, che ha visto una folta partecipazione di pubblico, è stata organizzata dal Comune di Rossana con la Pro Loco e dall’Ecomuseo della Resistenza “Codirosso”, in occasione del 78° anniversario del ritorno in Italia, proprio a Rossana, del Generale Ramella, dopo due anni di prigionia in Germania e polonia quale internato militare italiano.

Ufficiale dell’Esercito, il Magg. Enrico Ramella, fu catturato il 12 settembre del 1943 e trasferito prima in Germania e successivamente in Polonia come Internato Militare Italiano. Durante la lunga prigionia, ebbe comunque la forza e la lucidità di trascrivere, eventi, pensieri, emozioni e racconti che, rientrato in Italia trascrisse, lasciandoli in eredità ai figli.

Il diario è un escursus cronologico, sempre lucido, che accompagna il lettore a fianco del Magg. Ramella, tra privazioni, sopprusi e violenze, ma che ne fa trasparire, la figura di un uomo fermo, lucido e cosciente di una scelta fatta in nome di quei valori su cui aveva giurato fedeltà alla Patria.

Sposato con una giovane donna di Rossana, il Generale Ramella è sempre rimasto legato al suo paese di adozione, e che, durante i duri mesi di prigionia accudì la sua famiglia.

Ospiti della serata, il sindaco di Rossana, Giuliano Degiovanni che nel suo intervento di saluto ha voluto ricordare come "il Generale Ramella è un rossanese di adozione, persona molto conosciuta e rispettata a Rossana, per questo motivo siamo molto onorati di poter ospitare, nei locali del nostro Comune, questo interessante evento" e Alessandra Assom dell’Ecomuseo della Resistenza “Codirosso”, sorto nel 2002 presso Borgata Grossa a Lemma (frazione di Rossana) e spostatosi poi nel 2019 presso Palazzo Garro a Rossana, che rappresenta una realtà attiva nella tutela della memoria e della storia del Paese.

A supportare l’evento la partecipazione della Libreria “L’Ortica” di Saluzzo