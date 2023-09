Benevello, vigili del fuoco al relais Villa d'Amelia: fiamme dalla lavastoviglie industriale

Incendio nella notte appena trascorsa a Benevello, in località Manera.



Coinvolta la struttura del relais e ristorante Villa d’Amelia: le fiamme si sono sviluppate a partire dalla lavastoviglie industriale (e sono rimaste, per fortuna, lì circoscritte).



Non si segnalano feriti di sorta. Le persone presenti sono state fatte uscire dalla struttura per sicurezza.



Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provinciali di Alba e i volontari di Santo Stefano Belbo.