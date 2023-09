Peveragno piange la scomparsa di Vincenzo Bersezio

Peveragno in lutto per la scomparsa improvvisa di Vincenzo Bersezio.



Bersezio aveva 68 anni ed era molto conosciuto in paese e nella cintura cuneese. A dare l'annuncio della dipartita Carla, la figlia Anna, il figlio Marcello e le sorelle Marilena, Roberta, Sandra e Paola assieme ad amici e parenti tutti.



Il funerale si terrà domani (venerdì 8 settembre) alle 10.30 nella parrocchiale di S.Maria di Peveragno, a pochi passi dalla sua abitazione. Bersezio verrà poi tumulato nel cimitero locale.