L’edizione 2023 dell’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo andrà in scena in una location inedita: dopo aver supportato e finanziato la realizzazione del playground dell’artista Gummy Gue, il Gruppo Giovani industriali ha scelto il NUoVO come sede dell’annuale appuntamento.

«Il nostro apporto al progetto NUoVO continua – afferma Matteo Rossi Sebaste, presidente GGI Confindustria Cuneo –. Dal finanziamento dell’opera alla volontà di portare presso il Parco l’evento clou del 2023: l’assemblea annuale, infatti, rappresenta per il Gruppo un momento di approfondimento e condivisione di temi trasversali, utili per tracciare linee bilanci e delineare futuri orizzonti. Poter essere ospitati nell’area del playground, oggetto del nostro importante investimento, agevolerà le ‘confluenze’ tra le diverse anime dei relatori».

“Business profit o responsabilità sociale: perché scegliere?”, un titolo interrogativo per animare sin dalla genesi il dibattito che vedrà coinvolte diverse realtà della società: dal mondo industriale a quello pubblico, passando dal terzo settore sino alle cooperative ed al mondo del lavoro. Sul palco si alterneranno numerosi ospiti, a partire da Matteo Rossi Sebaste, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo, Marco Bertoluzzo, direttore Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana Spa, Cristina Clerico, assessore alla Cultura del Comune di Cuneo, Enrico Conforto, neo dottore in Economia e Finanza Università Bocconi, Patrizia Paglia, amministratore delegato Iltar-Italbox Spa (già presidente di Confindustria Canavese), Stefano Pesci, direttore Cantina Terre del Barolo Soc. Coop. Agricola, Gianluca Serale, presidente NUoVO Cuneo, e Andrea Marangione, vice presidente GGI Confindustria.