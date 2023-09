Scegliere il catering per il tuo evento, ecco alcuni consigli

Quando si organizza un evento, offrire un servizio di catering di alta qualità è un’ottima idea per renderlo ancora più coinvolgente. Oggi, ci sono molte opzioni di catering a disposizione delle aziende per organizzare eventi importanti e proiettare così un'immagine positiva. Questi servizi coprono una vasta gamma di cibi, da piatti esotici a quelli più tradizionali preparati in modi diversi. I principali tipi di catering includono il catering a buffet, quello per colazioni e/o caffè, il catering aziendale per fiere commerciali, il catering per banchetti come matrimoni e comunioni, e il catering industriale per eventi in campi o fabbriche con molti lavoratori o partecipanti.

Per le aziende di catering, l'obiettivo principale è raggiungere gli obiettivi e soddisfare le esigenze dei propri clienti, offrendo menu sorprendenti che riflettano le ultime tendenze e innovazioni gastronomiche e una presentazione che non passi inosservata.

È fondamentale poter contare su un servizio di alta qualità, poiché una scelta sbagliata può rovinare l'intero evento. Potrebbero verificarsi situazioni in cui il cibo è insufficiente e i partecipanti restano affamati, la qualità del cibo è scadente o il servizio è estremamente lento.

Per evitare questi problemi e garantire un'immagine positiva, di seguito forniamo alcuni consigli per scegliere il servizio di catering in modo corretto e ottenere successo:

Avere buone referenze

È di massima importanza conoscere le opinioni di coloro che hanno precedentemente lavorato con un servizio di catering e che forniscono buone referenze sulla sua qualità e servizio. E’ meglio non correre rischi e scegliere un servizio che sapete con certezza che sarà all'altezza delle aspettative grazie a testimonianze di persone fidate.

Degustazione del menu

Anche se è possibile contare sull'esperienza dei professionisti del catering, l’ideale sarebbe organizzare una degustazione del menu prima della data dell'evento. In occasioni di eventi con un grande numero di partecipanti, è essenziale fissare un appuntamento per assaggiare tutti i piatti in anticipo, nel caso in cui desideriate apportare modifiche o selezionare un nuovo menu.

Rapporto tra qualità e prezzo

È importante analizzare tutto ciò che è incluso nel budget e valutare il rapporto tra qualità e prezzo. Questo include il numero di camerieri previsti, l'arredamento incluso e, naturalmente, il cibo. È anche importante considerare se il catering offre piatti unici e originali, specialmente nei menu. In generale, le persone apprezzano l'opportunità di assaporare piatti speciali e innovativi.

Allergie e intolleranze

È fondamentale informare il servizio di catering in anticipo riguardo a informazioni alimentari relative a possibili allergie o intolleranze alimentari tra i partecipanti. Inoltre, è opportuno tenere in considerazione le esigenze alimentari vegane, ormai all’ordine del giorno.

Catering a buffet

Se si tratta di un catering a buffet, che di solito è più informale e mirato al networking aziendale, è essenziale garantire che le persone possano mangiare comodamente e conversare senza difficoltà. È importante offrire una vasta selezione di stuzzichini in piccole porzioni, in modo che siano facili da consumare.

Controllo dei tempi tra i piatti

Come già accennato, la lentezza del servizio può rovinare l'esperienza del catering. Se notate che il servizio sta impiegando troppo tempo, è importante intervenire per accelerarlo e evitare critiche e opinioni negative da parte degli ospiti.