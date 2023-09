eViso: SmartMele ha superato la soglia delle 500mila comunicazioni di mercato

eVISO S.p.A, società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), comunica che SmartMele, la piattaforma sviluppata da eVISO dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre, ha raggiunto il traguardo di oltre 500.000 informative sul mercato di riferimento inviate agli utenti, negli ultimi 24 mesi.

Il marchio SmartMele in soli due anni si è affermato a livello globale grazie alla partecipazione a numerose conferenze internazionali e alle visite presso produttori in diverse regioni, tra cui la Serbia, la Turchia, la Polonia e la Moldavia. Proprio in questi giorni, il team di SmartMele si trova a Hong Kong per partecipare all’Asia Fruit Logistica, una fiera che accoglie i principali operatori ortofrutticoli che operano in qualsiasi fase della value chain. Inoltre, a maggio 2023, SmartMele è stata riconosciuta nelle pagine delle più autorevoli riviste specializzate internazionali, distinguendosi per la sua capacità di anticipare con precisione i prezzi delle mele nella raccolta 2023 nell'emisfero settentrionale.

Come risultato, a partire da maggio 2023, gli indici delle quotazioni delle mele presenti su SmartMele hanno iniziato a essere utilizzati a livello globale come uno dei parametri di riferimento.

L’esercizio FY22/23 ha siglato il passaggio del progetto SmartMele a una fase di scalabilità commerciale. In 12 mesi sono state inviate per la prima volta 127 tonnellate di mele, con consegne dal Kuwait al Brasile, generando un fatturato di 0,1 milioni di euro e un ricavo medio di 873 €/tonnellata.

A livello di liquidità di prodotto disponibile sulla piattaforma di scambio SmartMele, al 30 giugno 2023 le tonnellate con ordini a prezzo limite sulla piattaforma sono state 29.868, in aumento di 16 volte rispetto alle 1.342 tonnellate registrate il 30 giugno 2022.

In termini di vantaggio competitivo della piattaforma SmartMele, rispetto ad altri eventuali futuri marketplace di trading, si può notare come l’ammontare totale degli ordini a prezzo limite che sono disponibili alla vendita su SmartMele abbia raggiunto a giugno 2023 i 28 milioni di euro, soglia che permette già agli acquirenti internazionali e nazionali di trovare sulla piattaforma, in qualsiasi momento, volumi materiali nella categoria di varietà, calibro e origine da loro richiesta.

Questo risultato è frutto di investimenti e progetti strategici iniziati nel febbraio 2021 con il lancio della piattaforma di trading e scambio che, grazie ad algoritmi avanzati raccolti da diverse fonti, inclusi il web, database e documenti pubblici, è in grado di generare quotidianamente informazioni sul mercato delle mele, da inviare sotto forma di Newsletter informativa multilingue agli iscritti alla piattaforma, edè diventato un mercato di riferimento liquido, con prezzi chiari per scambiare le merci quotidianamente ed in continuo, trasformando il mercato delle mele la cui contrattazione era in prevalenza spot e a richiesta.

Recentemente, il team di SmartMele è stato potenziato con l’arrivo di Simone Bernardi, un esperto del settore con una vasta esperienza in ruoli di leadership. Il dottor Bernardi è membro del CdA di Assomela, l’associazione dei produttori di mele italiani e ha precedentemente ricoperto il ruolo di ceo presso Lagnasco Group, un importante attore italiano nella produzione e lavorazione globale di mele. Il Dott. Bernardi è anche membro di Italia Ortofrutta e consigliere del CSO Italy, contribuendo attivamente alla trasformazione dell'industria.

La qualità delle informazioni e dell’attività svolta è garantita da partner istituzionali con cui eVISO ha concluso accordi strategici. Il primo concluso nell’agosto 2021 (LINK) con la Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) che si occupa di regolazione, sviluppo e trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica che ha l’obiettivo di spingere la trasformazione telematica nei mercati agroalimentari e agricoli. Il secondo con la Fondazione di Ricerca Agrion Centro di Ricerca della Regione Piemonte, concluso nel settembre 2021 (LINK) che punta a trasformare e digitalizzare la filiera produttiva della frutta piemontese attraverso SmartMele.

Simone Bernardi, responsabile progetto SmartMele, ha così commentato: “Siamo entusiasti di annunciare il raggiungimento di questo straordinario traguardo da parte di SmartMele. Con oltre 500.000 comunicazioni inviate negli ultimi 24 mesi sul mercato delle mele, SmartMele è diventata leader negli scambi telematici delle mele fresche mostrando un rapido e solido percorso di crescita sin dal suo lancio nel febbraio 2021. Sono, inoltre, onorato del riconoscimento ricevuto dal presidente della CIA Cuneo, uno dei principali sindacati nazionali, il quale ha dichiarato che la piattaforma SmartMele si è delineata come una potenziale soluzione per guidare il cambiamento. La potenza del Marchio SmartMele e la fiducia nel suo prestigioso indice di prezzi, distribuito bi-settimanalmente, sono stati confermati dagli scambi internazionali, in perfetto accordo con l'indice stesso, un risultato di cui siamo fieri”.