A Bernezzo si festeggiano i 10 anni della band The Beat Circus

The Beat Circus

Il 9 settembre 2023 in Piazza Martiri della Libertà di Bernezzo si festeggiano i 10 anni di attività della Band cuneese The Beat Circus. Un evento fortemente voluto dai quattro musicisti per ringraziare il numeroso pubblico che, a partire dal settembre 2013, segue le attività del complesso con crescente partecipazione e gradimento.

Grazie al patrocinio del Comune di Bernezzo, all’aiuto della Proloco di Bernezzo ed al sostegno di Fondazione CRC, la festa di compleanno avrà inizio a partire dalle ore 18.00 con l’intrattenimento degli artisti del circo Peppino Medini.

Possibilità di cenare a cura della Pro Loco e, dalle ore 21.15, il concerto dei Beat Circus sotto il tendone del Circo allestito appositamente per l’evento con una grande pista in legno per ballare.

La Band è nata nel marzo del 2013 a Bernezzo dall’idea di quattro amici di lunga data (Carlo - voce, Luca - basso, Roberto - chitarra, Andrea - batteria) accumunati dalla passione per la musica degli Anni ‘50 e ’60 e vanta collaborazioni artistiche con Don Backy, Bobby Solo, Lorenzo Pilat (vincitore di un Grammy Awards), Enrico Maria Papes (I Giganti), Trutz Viking Groth, I Fuggiaschi e Clem Sacco.